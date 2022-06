La Sociedad Española de Sueño lanza el programa 'Sueño sano, alumnos felices' para promover los ritmos circadianos

La Sociedad Española de Sueño (SES), a través de su grupo de trabajo de Cronobiología, ha lanzado el programa SES en Centros Educativos 2022 'Sueño sano, alumnos felices', cuyo objetivo es promover la mejora de hábitos saludables de sueño y ritmos circadianos entre los estudiantes y trabajadores de los centros de educación secundaria de España.

"Queríamos hacer algo innovador desde el grupo de Cronobiología, ya que todos los miembros estamos muy implicados con el tema de los centros educativos y de los hábitos de descanso que se promueven allí. La adolescencia es una etapa vital en la que muchos chicos y chicas sufren el conocido como síndrome del retraso de fase, que se manifiesta por insomnio a la hora de acostarse y por dificultad para despertarse por la mañana, lo que se traduce en muchos casos en un déficit crónico de sueño", ha dicho la coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la SES, María José Martínez.

El hecho de que el proyecto se centre en alumnos de ESO y Bachillerato se debe a que es la etapa en la que se suele producir este síndrome y, también, el rango de edad en el que "se dispara el uso de dispositivos tecnológicos por la noche", con la implicación que ello tiene para un descanso saludable.

En concreto, el programa constará de dos partes para los diez centros de educación secundaria que participen en esta primera edición, que serán elegidos por orden de inscripción. La primera será una formación en hábitos de higiene de sueño y en el uso saludable de dispositivos electrónicos por la noche dirigida a alumnos y docentes.

Por su parte, la segunda consistirá en un registro y monitorización de un aula tipo de cada uno de los centros participantes que se llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre para analizar el entorno circadiano (la calidad de la iluminación, el ruido y la temperatura) y ver cuáles son las condiciones que pueden estar afectando a los alumnos en su día a día en el aula.

"Sabemos por estudios que, si no recibimos luz intensa durante el día, luego por la noche no segregamos la melatonina necesaria para conciliar el sueño. Al final, muchos alumnos se pasan el día en el instituto como si estuviesen en una cueva, bajando las persianas porque la luz molesta al proyector o medio a oscuras porque la iluminación del aula no es buena. No reciben la luz intensa que necesitan para sincronizar su reloj circadiano a primera hora de la mañana y luego llegan a casa por la tarde-noche, usan dispositivos tecnológicos y reciben luz azul en un momento inadecuado. Todo está en contra del sueño", ha reflexionado Martínez.

Y es que, prosigue, cuando un alumno llega al aula con un déficit de sueño, si además se encuentra con unas condiciones circadianas no adecuadas es más probable que tenga "más somnolencia y un peor rendimiento académico".

El registro y la monitorización del aula tipo de cada centro servirá para que los expertos en sueño de la SES elaboren un informe del estado del centro y ofrezcan una serie de pautas y consejos a los mismos para mejorar la iluminación de las aulas y favorecer los ritmos biológicos de los alumnos. En base a esos registros, desde la SES se entregará un premio acreditado por la propia sociedad científica que distinguirá al centro educativo con mejor entorno circadiano de España.