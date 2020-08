Simón afirma que los 'influencers' de España pueden "ayudar a controlar la epidemia" con su visibilidad

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, considera que hay "muchos 'influencers' en España, con una visibilidad muy grande, que pueden ayudar a controlar la epidemia", sobre todo, en el marco del ocio nocturno entre los más jóvenes. "Entiendo que la gente quiera y de fiesta, pero hay maneras y maneras de ir de fiesta", ha afirmado.

"Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un 'influencer'", ha afirmado el doctor Simón durante la rueda de prensa ofrecida para analizar los datos de la evolución de la pandemia del nuevo coronavirus.

En este sentido, Simón ha aseverado que "todos aquellos" que tienen "alguna posibilidad de influir en la población", entre los que se incluye porque tiene "cierta visibilidad", deben "concienciar a la gente de lo que hay que hacer, y no de lo que no hay que hacer".

Asimismo, ha insistido en que "hay mucha gente en España, a lo mejor no con tanto peso o visibilidad como esos 'influencers', que sí que tienen una población que les sigue" y que, a su juicio, "pueden ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente".

De esta forma, el doctor ha manifestado que los datos de contagios que se están dando en este momento "no son como los de antes", pero ha asegurado que no se puede permitir que "siga hacia arriba".

"No podemos dejar que los que comenten errores de interpretación de lo que supone este virus tengan más peso y más influencia que los que sí que entienden que es lo que significa de verdad", ha manifestado Fernando Simón, para después pedir disculpas por dar "un poco la charla".

A su juicio, "hay maneras de pasarlo bien sin poner en riesgo a nadie". Así, ha afirmado que hay que conseguir que las personas que trabajan con el ocio entiendan "cómo hacerlo bien" sin poner en riesgo a las personas que están y van a estar a su alrededor. "Hay maneras alternativas, seguro", ha manifestado.

En este contexto, pide a los jóvenes que no piensen únicamente que sus contactos tienen 20 años y un posible contagio no va a ser grave, y tengan en cuenta las personas que pueden entrar en contacto con ellos. No obstante, Simón defiende que "no hay que criminalizar a nadie", pero pide "dar un paso más allá".

En su intervención inicial, Simón ha puesto como ejemplo el caso de los brotes entre trabajadores temporeros. "Sigue habiendo casos entre temporeros, seguirá habiendo casos, pero se ha conseguido controlar el impacto. Se ha conseguido reducir drásticamente el número de personas asociadas a estos brotes", ha subrayado, para después destacar el "esfuerzo muy importante" realizado entre trabajadores y empresarios.