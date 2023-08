Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho: "Nadie está preparado para recibir una noticia así"

Daniel Sancho, en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha recibido hoy la visita de su madre, Silvia Bronchalo, y de personal de la embajada española en Tailandia.

Sancho acabó el jueves el periodo de aislamiento de diez días estipulado por el protocolo por la covid-19, y desde entonces puede recibir una visita diaria de unos quince minutos. La visita se ha realizado con un cristal por medio porque, de momento, no están permitidas de vis a vis.

Su madre, Silvia Bronchalo, ha asegurado este viernes al salir de la prisión tailandesa en la que está que su hijo que "nadie está preparado para recibir una noticia así".

"Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien, y bueno, solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad", añadió Bronchalo, quien visitó hoy por segundo día consecutivo a su hijo.

Asimismo, agradeció "el interés, el respeto y la empatía", y reiteró que "no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en la televisión. Lo sabéis y, bueno, os lo agradezco".

Vestida de oscuro y con gafas de sol, Bronchalo llegó hoy a la cárcel de forma similar al día anterior, en taxi y acompañada por personal de la Embajada de España en Tailandia.

La familia del joven, de 29 años e hijo y nieto de los actores españoles Rodolfo Sancho y Sancho Gracia, aseguró en un comunicado la pasada semana que siente "mucho el fallecimiento de Edwin", y reiteró su intención de no hacer más declaraciones "para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias".

La Policía tailandesa acusa a Sancho, de 29 años y quien confesó el crimen, del "asesinato premeditado" de Arrieta, de 44, a quien afirma que acuchilló en el pecho durante una pelea, si bien falta aún por conocerse la autopsia de la víctima.

Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan, isla próxima a Koh Samui, el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.