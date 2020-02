Siete años cubriendo la baja de un muerto como interino: “Los sindicatos me han dicho que esté callado”

Jesús Sánchez tiene 35 años y es bombero. Lleva 11 años enlazando contratos de interinidad y cubre la plaza de un compañero fallecido desde hace 7 años en la diputación de Albacete. “Me ofrecieron la vacante en 2009 y sigo con el mismo código, nunca han ofertado mi plaza y lo único que me han dicho los sindicatos es que estuviera callado”, contaba Jesús, uno de los miles de manifestantes que han acudido este sábado a Madrid para protestar contra la situación que viven casi 800.000 personas en España.

“El problema es que en la oferta pública de empleo no sacan todas las vacantes”, critica Jesús a los micrófonos del Mediodía de Fin de Semana de COPE. “Los puntos no te valen para nada si no pasas por el primer examen”, lamenta esta bombero de Albacete sobre el sistema de concurso-oposición. Un sistema basado en un primer examen, que vale de corte, y un segundo proceso de valoración en función de los méritos y la experiencia del candidato a la plaza.

INCERTIDUMBRE POR LO QUE PUEDA PASAR

“La interinidad está bien para cubrir bajas de paternidad o momentos en los que se necesita más personal, pero no para cubrir 7 años la plaza de un fallecido”, argumenta Jesús. Además, el bombero admite sentir “incertidumbre”, porque “trabajar de bombero es lo único que sé hacer”.

“Si algún día me hacen un examen y te hacen preguntas que no tienen nada que ver con la profesión de bombero, te vas a tu casa, sin finiquito y sin nada. Estoy condenado a ser un bombero raso, calladito”, lamenta. “Me gustaría ascender. Hay gente más joven que yo que entra al servicio e inmediatamente se pone a mandar”, concluye Jesús.