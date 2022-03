El Senado aprueba la ponencia sobre migraciones con la oposición del PP y Vox

La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, excepto del PP y Vox, el informe elaborado por la ponencia de estudio sobre el fenómeno migratorio para articular una estrategia que desarrolle un modelo migratorio justo y estable.

Será en el pleno de la próxima semana cuando se vote el informe que ha elaborado la ponencia, que se constituyó en noviembre de 2020 y por la que han pasado 43 comparecientes, entre ellos representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Acnur, de distintas entidades sociales o el juez que supervisa el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria.

Desde el PSOE, su portavoz en la comisión, Estefanía Martín, ha subrayado que el documento aprobado "tiene vocación de articular una estrategia compartida" para abordar el fenómeno migratorio y resulta "indispensable" el consenso con el que ha salido adelante para alcanzar "un modelo migratorio justo, estable y conforme a los principios y exigencias del Estado democrático de derecho".

Martín ha subrayado que la migración supone un "desafío global" que implica una responsabilidad conjunta de todas las administraciones públicas para atender y garantizar los derechos de las personas migrantes.

"Debemos promover una política migratoria europea justa y solidaria, apostar por mejorar el Sistema de protección Internacional y seguir trabajando por facilitar la integración de los migrantes y avanzar en sus derechos laborales, ha añadido la diputada socialista.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de "contemplar" la situación de los menores, luchar contra el racismo, la xenofobia y la trata y explotación de seres humanos y continuar la colaboración con terceros países, de origen y de tránsito de la migración.

El portavoz de Vox no ha intervenido en su turno de palabra, mientras que la del PP, Sofía Acedo, ha lamentado que al documento no se haya incorporado ninguna de las propuestas de mínimos planteadas por el PP: "pretenden que haciendo un acto de fe apoyemos un documento blanco, enunciativo, que no dispone nada ni aporta valor añadido", ha reprochado.

"El Gobierno ha impuesto la propuesta de conclusiones, extraída prácticamente del pacto de Marrakech firmado hace dos años, y haciendo un trabajo fino el grupo socialista se lo ha vendido a los diferentes grupos como una propuesta negociada, éstos han accedido y se la han comprado", ha reprochado Acedo

Los portavoces del resto de grupos han lamentado que no haya habido unanimidad para aprobar el texto que "es un pequeño paso de por dónde hay que ir" para apostar por una migración justa.

"Este documento no aprueba o desaprueba las políticas del Gobierno, no es su misión, lo que busca es que el Senado sea actor decisivo en la búsqueda de soluciones", ha agregado el senador de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà.