Seguridad Social dice, tras la queja de afectados por el IMV, que la "mayoría" de revisiones no son a la baja

La "mayoría" de las revisiones de los importes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no son a la baja y en el caso de cobros indebidos, se facilitan los reembolsos, según han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras la queja de afectados que denuncian haber recibido reclamaciones por cobros indebidos de hasta "miles de euros".

En concreto, las mismas fuentes precisan, citando los últimos datos publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que los afectados por las revisiones de los importes del IMV y que causaron baja tras esta revisión, han tenido que devolver una media de unos 2.000 euros, es decir, "menos de dos mensualidades" para una familia con menores a cargo.

Además, puntualizan que, en los casos en que se mantiene la prestación por un importe menor, se les descuenta "poco a poco" de las nóminas siguientes; y para aquellos que se extingue, se estableció que no era necesario reembolsar las cantidades que no superen el 65% de la cuantía mensual de las pensiones no contributivas, cuando en la unidad de convivencia viva, al menos, un menor.

Asimismo, las mismas fuentes subrayan que, para los hogares a los que se solicita el reembolso y que no se encuentran en ninguno de estos supuestos, la tesorería de la Seguridad Social ofrece "un plan de pagos acorde con la situación del hogar".

También aseguran que en los casos en que se reclaman cobros indebidos, se les "notifica" a los afectados a través de una resolución explicativa, y niegan que se estén reclamando cantidades que "no se sabe de dónde han salido", tal y como denuncian los afectados impulsores de la petición en Change.org.

Las mismas fuentes explican que, aunque el IMV se conceda con los ingresos del año en curso, se revisan las cuantías cuando se disponen de los datos fiscales completos, algo que a veces llega con retardo. En cualquier caso, insisten en que la "mayoría" de las revisiones que se hicieron en octubre y noviembre de 2022, cuando dispusieron de los datos fiscales de 2021 completos, provocaron que el importe del IMV no variara o aumentara.

Además, justifican la necesidad de realizar esta revisión de renta porque, si no se hiciese, habría familias que percibirían una cantidad inferior a la que les corresponde.

Según los datos publicados por la AIReF el pasado 15 de junio en su segunda opinión sobre el IMV, un total de 129.884 hogares (el 43% del total) han tenido que devolver total o parcialmente lo cobrado. De ellos, 47.932 hogares (un 16% del total) han perdido totalmente la prestación como consecuencia de una revisión por parte de la Seguridad Social, al no cumplir ya los requisitos para recibirla.

Por su parte, 123.030 hogares (40%) vieron incrementado el importe del IMV cobrado y 50.137 (17%) continuaron recibiendo la misma cantidad.