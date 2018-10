Sanidad afirma que se están intentando aclarar discrepancias sobre los MENAS y asegura que no se inventa los datos

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, se ha referido al Registro de los menores no acompañados (MENAS) después de que la Comunidad de Madrid se quejase por no optar a subvenciones porque, según los cálculos del Gobierno, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ninguno a la región. "El registro no lo nutrimos la Administración del Estado ni nos inventamos los datos", ha aclarado, al tiempo que ha afirmado que se está intentado aclarar la situación.

Carcedo se ha expresado así durante su comparecencia este jueves 18 de octubre ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Senado, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, al ser preguntada por la senadora del PNV Nerea Ahedo.

La titular de Sanidad ha manifestado que hay comunidades que "se quejan" porque reciben "cero euros" del presupuesto de 40 millones que Moncloa distribuirá por las comunidades autónomas para la materia. "Yo lo lamento muchísimo", ha señalado, para después añadir que "se está intentando aclarar" la situación. "Desde el Ministerio de Sanidad no nos inventamos los números", ha remachado.

Los menores extranjeros no acompañados que haya sido localizado en España son inscritos en el Registro Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) del Ministerio del Interior. "Los datos de ese registro lo suministran las comunidades autónomas con un sistema homogéneo y acordado", ha destacado.

"Lamento que haya algún déficit o algún problema de la índole que sea que se está intentado identificar y resolver. El registro ni lo nutrimos desde la Administración general del Estado ni nos inventamos los datos, que son lo que dan las comunidades autónomas en un registro previamente acordado", ha aclarado.

La ministra ha reiterado que los 40 millones de euros "extra" van destinados a la mejora de la atención y acogida solidaria entre las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que hay en España, cuya gestión "está poniendo a prueba" el funcionamiento del Estado autonómico. Además, ha apuntado que hay regiones que tienen una "presión enorme" como por ejemplo Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

En este sentido, ha manifestado que es un asunto que fue tratado en el Consejo Territorial y ha agregado que hay conversaciones diarias con los responsables de la comunidades autónomas en esta materia. Además, ha dicho que hay prevista la convocatoria "inmediata" del Consejo Territorial "una vez que se cierre esto".

ELIMINAR EL "LIMBO" DE LA DEPENDENCIA

Varios senadores han preguntado a Carcedo por la situación y el sostenimiento del sistema de Dependencia, a lo que la ministra ha respondido que el objetivo es "cumplir el acuerdo" de la Conferencia de Presidentes sobre el 'nivel mínimo' y recuperar el 'nivel acordado'. Así, ha señalado que el objetivo es "eliminar ese limbo" en el que se encuentran muchas personas con discapacidad, que tienen "un derecho reconocido pero no satisfecho".

Por otro lado, María Luisa Carcedo ha indicado que también quiere "recuperar" las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores familiares de los dependientes, "muchas de ellas mujeres que además tuvieron que abandonar sus trabajos". Para la ministra, recuperar las cotizaciones es "colocar dinero" en partes vulnerables de la sociedad y mejorar los ingresos de la Seguridad Social que "buena falta hace".

"Esperamos su apoyo a los presupuestos de 2019 para mejorar la financiación de la dependencia y recuperar las cotizaciones a las cuidadoras no profesionales", ha indicado la ministra. Además, ha dicho que está prevista en las próximas semanas la celebración de un Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

La senadora del PP María del Carmen Riolobos ha criticado a Carcedo que haya dedicado "dos minutos" a la materia de Consumo y le ha exigido "medidas inmediatas y justas" para evitar que el recibo de la luz continúe subiendo. "¿Qué va a pasar cuando lleguen los fríos meses de invierno?", ha planteado la senadora, que ha añadido que hay "millones" de consumidores afectados y ha criticado las "ocurrencias ridículas" de exministros socialistas para mitigar el problema.

A este respecto, Carcedo ha empezado su contestación explicando que no es su "negociado" y ha defendido que el problema de la escalada de precios de la luz "no lo inventó ningún ministro socialista". "Esta es la reforma eléctrica del 'Gobierno Aznar'", ha replicado, para zanjar que no empezó a escalar con la llegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que "llevaba meses subiendo".

El senador de Ciudadanos Luis Crisol ha interpelado a la ministra sobre la situación de la residencia de personas con discapacidad intelectual Apafa de Vélez-Rubio (Almería) en riesgo de cierre debido a que el Estado le reclama el reintegro de más de 600.000 euros tras la concesión de una subvención para la construcción de un nuevo edificio que fue empleada a tal fin pero que sufrió un "error formal" a la hora de ser justificada. "Espero que nos de un hilo de esperanza", ha indicado Crisol a la ministra.

En este sentido, María Luisa Carcedo ha asegurado que "tiene muchísimos problemas legales" y ha agregado que la Ley de Contratos Públicos "dice lo que dice". "Estamos intentado resolverlo dentro del marco de la legalidad", ha manifestado, para después insistir en que es "muy complicado". El senador le ha dado las gracias por interesarse por el tema.

Por otro lado, la senadora de Foro Asturias Rosa María Domínguez de Posada ha preguntado a Carcedo si el Centro de Referencia Estatal 'Stephen Hawking' de Langreo (Asturias) se abrirá antes de que finalice 2018, ya que han transcurrido ya seis años desde que la entonces ministra de Sanidad, Leire Pajín, anunciara su entrada en funcionamiento en 2012.

Carcedo ha manifestado que la situación es "muy difícil" y ha añadido que la Orden Ministerial de abril de 2018 reconoce el centro pero "no hay más". "No hay más, absolutamente nada más", ha declarado, al tiempo que ha afirmado que están "explorando posibilidades y maneras" para ponerlo en marcha.