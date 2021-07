Sánchez moviliza a sus socios en plena quinta ola para validar quitarnos la mascarilla en exteriores

El uso de la mascarilla ha sido un tema de debate desde el inicio de la pandemia en nuestro país y las contradicciones del Gobierno de Sánchez sobre si la población debía llevarla o no han estado a la orden del día desde marzo de 2020, incluso días antes de decretarse el estado de alarma en España.

A principios de marzo de 2020, poco más de un mes después de registrarse el primer paciente contagio de COVID-19 en nuestro país, el Gobierno lanzaba las primeras informaciones respecto al uso de la mascarilla. En un tweet publicado en la cuenta de oficial de 'Salud Pública' aseguraban que "la población general sana" no necesitaba utilizar mascarilla. "Son los profesionales sanitarios quienes indicarán cuándo es necesario. No te dejes llevar por falsas informaciones, su uso inadecuado puede dar lugar a desabastecimiento", decía la información publicada en redes sociales.

El 24 de marzo, después de varios días con el estado de alarma en nuestro país, Sanidad lanzaba algunas recomendaciones en caso de tener que salir de casa, entre las que se encontraban mantener la distancia social, pero aseguraban que "si estás sano, no es necesario mascarilla".

¿Tienes que salir de casa?



?? ??Mantén distancia



??Evita tocar superficies



??Si estás sano no es necesario mascarilla



??No saludes dando la mano, no des abrazos



??Mantén tu teléfono limpio



Si te proteges tú, proteges a los demás #EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/aMcP1MjAt6