La rutina que sigue Pablo Motos para no engordar ni un gramo sin ir al gimnasio: lo cuenta él mismo

Pablo Motos es una de las estrellas más conocidas de nuestra televisión. El éxito de 'El Hormiguero', cada noche en Antena 3, le ha llevado a ser reconocido como uno de los presentadores más importantes de la pequeña pantalla.

Aparte, el director del espacio de Atresmedia también comparte mucho contenido con sus seguidores en redes sociales, donde de forma paralela a todo el contenido relacionado con el programa de televisión también sube algunas de sus rutinas para mantenerse en buena forma.

Y es que Pablo Motos es un enamorado del deporte, tal y como lo demuestran las imágenes y también sus declaraciones. El presentador y compañero de 'Trancas y Barrancas' es una persona muy metódica y organizada a la hora de enfrentar un reto, en este caso el físico, y por eso se basa en ciertas terapias y rutinas para alcanzar sus objetivos.









Una de ellas tiene que ver con su peso. Hace un tiempo, el presentador de 'El Hormiguero' publicó en su cuenta de Instagram la práctica que realiza para quemar todas las calorías extras que ha consumido.

Pablo Motos y el método HIIT

"Voy a hacer lo que yo llamo el quita-tripas", indicaba el comunicador antes de iniciar el ejercicio. Para su realización, Pablo Motos se fue al lado de una montaña con un importante relieve y que pretendía escalar. "Son todo cuestas. Haré sprints de 100 o 200 metros, según vaya pudiendo, y me subo la montañita y a casa".

Al ejercicio al que se estaba enfrentando Pablo Motos en aquella lluviosa jornada también es conocido como el método HIIT o de intervalos. Se trata de un entrenamiento de ráfagas rápidas e intensas que buscan aumentar el ritmo cardiaco de las personas que lo practican. Este ejercicio acelera el metabolismoy hace quemar muchas más calorías que en otro deporte, y sin tener que acudir al gimnasio.

Además de facilitar la pérdida de peso, también sirve para mejorar la capacidad cardiovascular y el funcionamiento del sistema respiratorio. También regula el nivel de azúcar en sangre y la presión arterial.

Pablo Motos es una persona que se cuida mucho, y que sigue diferentes rutinas, entre ellas una para controlar el sueño. "Antes de dormir me pongo unos cables, unos 36 que me conecto a las manos y los pies. Es un neuroestimulador no invasivo y vivo feliz".

Motos explicó que sigue este tratamiento para evitar los dolores de cabeza, una práctica que puede parecer costosa para muchas personas, pero que el presentador de Atresmedia ha incluido a su rutina diaria, junto a otras prácticas que le permiten lucir un estado de salud muy favorable cada vez que tiene la oportunidad en redes sociales.