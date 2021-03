Rosa Díez: "La oposición tiene un comportamiento egoísta e infantil. Se miran entre ellos y no a España"

La cofundadora de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha atendido este jueves a la cadena COPE en su perfil de Twitch para hablar sobre la grave situación política del país. Un asunto que enlaza precisamente con su último libro: “La demolición. La Gran traición de Sánchez a la democracia”.

Una obra, que tal y como ha querido explicar, pretende ser una llamada de alerta a la ciudadanía para que despertemos antes los diversos ataques que están sufriendo las instituciones, y por ende, la democracia, por culpa de Sánchez y sus socios. “El libro es una llamada de alarma para que nos despertemos y que nos demos cuenta de que esto no es un problema de un Gobierno de derechas o de izquierdas, aquí lo que está en juego es la democracia y que sepamos cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo para poder rearmarnos”, ha dicho en este sentido.

En este sentido, Rosa Díez ha explicado que Sánchez, como presidente de Gobierno, es el mayor responsable, aunque ha apostillado que este plan en contra de la democracia está siendo también atacada por los socios “comunistas, separatistas y terroristas” de Sánchez. Díez ha querido recalcar la idea de que nuestro sistema constitucional es una cuestión que se debe cuidar y ha criticado que durante los últimos 40 años en los que estamos amparados por un régimen democrático los partidos “hayan jugado a la alternancia”. Esto, a su forma de entender, ha debilitado la democracia.

La exdiputada considera errónea la estrategia de la oposición

La exdiputada, y víctima de ETA, también ha hecho críticas a los partidos de centro derecha, a quienes ha criticado por el “comportamiento egoísta e infantil” que están teniendo en los últimos tiempos en el Congreso de los Diputados. “Están mirándose a ellos y no a España. No es importante cuántos tengan cada uno en las siguientes elecciones; tiene que haber suficientes diputados para desalojar del poder a los que quieren destruir el sistema del 78. Mi impresión es que es están mirándose están entre ellos y tiene aprender de los malos”, ha explicado.

En este sentido, Rosa Díez ha recordado que la división que existe en la izquierda, a diferencia de lo que ocurre en la derecha, no es noticia, porque “esa división de la izquierda no importa, porque a la hora de la verdad se unen. Unen la estrategia, es lo que tiene que hacer la oposición, unir la estrategia. La estrategia tiene que ser democrática, de salvación nacional, de que si los españoles alzamos la voz ellos también lo hagan”, ha dicho. “Las siglas dan igual, yo hecho de falta en que estén en lo que tienen que estar”, ha apostillado. En este sentido, ha valorado positivamente la actitud de ciertos diputados, como Cayetana Álvarez de Toledo, a quien la considera una buena política por no morderse la lengua cuando o está de acuerdo con su propio partido. Una idea que hace extensible a otros diputados de Vox y Ciudadanos.