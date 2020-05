La respuesta de los asmáticos frente al coronavirus descoloca a los neumólogos

Los pacientes crónicos y con más motivo quienes tienen problemas respiratorios son grupo de riesgo frente al COVID-19. Precisamente por ello a los neumólogos les ha descolocado las bajas tasas de infección y de ingresos hospitalarios que hasta el momento se han registrado entre los 3 millones de asmáticos que hay en España en esta emergencia sanitaria. Algo que inicialmente explican tanto por la medicación como por el temprano uso de masrcarillas en este colectivo.

Lejos de sentirse protegida, Julia, de 21 años y al frente de la Asociación Sevilla Respira, avisa del impacto que tiene sufrir una neumonía, una de las peores consecuencias del COVID-19 en los casos más graves. Tanto ella como quienes tienen asma lo saben bien por experiencia.

“Yo no he tenido nunca una neumonía bilateral, he tenido neumonías solo en una de las dos bases del pulmón y es bastante complicado. Siempre digo que el asfixiarse se parece mucho a la sensación de agobio que tienen las personas cuando usan una mascarilla FPP2 para subir escaleras” señala González.

Lo cuenta en COPE tras sufrir asma desde hace 6 años en los que ha encadenado varias neumonías y ante la alarma que le genera ver la falta de responsabilidad de algunos ciudadanos en el desconfinamiento. Una actitud menos frecuente en quienes como ella tienen enfermedades respiratorias crónicas por ser colectivo de riego.

“Desde que tuvimos noticia del coronavirus empezamos a usar mascarilla y a tomar todas las precauciones necesarias y también ha hablar con los médicos” señala.

Y aunque algunos asmáticos están más expuestos tanto las asociaciones que les representan como los neumólogos consultados por COPE han constatado que, en general, la incidencia ha sido menor en este colectivo que por ejemplo en pacientes circulatorios o con problemas cardiacos.

Los neumólogos buscan respuestas en la relación entre asma y Covid19

No solo en España sino que también en el resto del mundo, a los médicos les ha sorprendido la respuesta de las personas con asma ante el coronavirus. Es algo que están estudiando con interés.

“Otros virus como el de la gripe y otros virus respiratorios descompensan mucho a los pacientes crónicos entre ellos a los asmáticos. La gran sorpresa fue constatar que apenas han ingresado en los hospitales, apenas se han descompensado” explica a COPE Marina Blanco, responsable de la Unidad de Asma del Hospital Universitario de A Coruña y forma parte de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

“Ni con alergia ni con el ASMA hay datos a día de hoy que los relacionen con una mayor incidencia del COVID-19” subraya Blanco.

Y los motivos, aún en estudio, los sitúan en la medicación que toman la mayoría de los asmáticos corticoides anti-inflamatorios para los pulmones que, aunque inicialmente se desaconsejaron, ahora también se emplean en la lucha contra el COVID-19.

“Pensamos que puede deberse tanto a que se anticiparon a las medidas de protección y de confinamiento y se protegieron mejor como a la medicación que toman, son hipótesis que aún deben verificarse y que han llevado a pensar incluso que esa toma de broncodilatadores ha podido hacer que tengan menos de los receptores que usa el virus para unirse a las células. Llegamos a pensar si estaban protegidos pero aún es pronto para sacar conclusiones” señala.

Y por eso según subraya Julia González “no cabe relajarse” ni quienes tienen asma ni el resto de la población. En la asociación que preside, Sevilla Respira, siguen defendiendo para el colectivo limitar al máximo las salidas además de evitar los horarios en los que más partículas hay en el ambiente para evitar además exacerbar las alergias que sufren muchas de estas personas con asma.