La reina Letizia, madre y amiga de la princesa Leonor y la infanta Sofía

A doña Letizia le gusta disfrutar de la compañía de sus hijas todo el tiempo que sus ocupaciones oficiales se lo permiten, al igual que les ocurre a la Princesa de Asturias y a la infanta Sofía siempre que no tienen clases ni actividades extraescolares. Por ello, la Reina y sus hijas aprovechan intensamente esos momentos como ha ocurrido esta pasada Semana Santa, para, incluso, hacer algún viaje con ellas.

En esta ocasión y según publicaba Vanitatis, la reina Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía viajaron a Roma. Se fueron las tres solas, en lo que podríamos llamar un viaje de chicas demostrando que además de su madre, la Reina ejerce, también, de amiga y confidente de sus hijas. Las tres intentaron ser muy discretas, pese a viajar en un vuelo de una línea regular, ya que el viaje era estrictamente privado. Y lo consiguieron porque pese a que la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas contaba con la presencia de fotógrafos de las revistas del corazón, estos no se percataron de su presencia ni de la Seguridad de Zarzuela que "peinaron" la zona con suma discreción. Es cierto que contaron, como no podía ser de otra manera, con ciertos privilegios: no tuvieron que pasar por el mostrador de facturación y accedieron directamente a la zona VIP o PREMIUM donde ya estaban a resguardo de los objetivos indiscretos de los paparazzi.

La Reina y sus hijas el domingo de Pascua en Mallorca, antes de la Misa en la Catedral de Palma.

El pasado lunes 29 de abril, la infanta Sofía cumplía 12 años y su madre, la reina Letizia no pudo pasar el día con ella ya que las obligaciones la desplazaban en un viaje de Cooperación a Mozambique para conocer la respuesta humanitaria tras el ciclón Idai cuyas consecuencias han sido devastadoras. Lo más seguro es que este fin de semana lo celebren juntas, tanto el cumpleaños de la Infanta como el Día de la Madre.

Las salidas al cine un sábado por la tarde o al teatro también son habituales entre las tres. Momentos en los que muestran su gran complicidad que les lleva incluso a intercambiar prendas de sus armarios. Ya se ha visto a la infanta Sofía llevar un jersey de su madre o una chaqueta también de la Reina por la Princesa de Asturias. Los planes de chicas son, por tanto, muy frecuentes y pese a que su intención es que sean lo más secretos o discretos, es algo imposible. Es lo que ocurrió el pasado mes de diciembre cuando doña Letizia, Leonor y Sofía acudían al Teatro de la Zarzuela para disfrutar del espectáculo del 40 aniversario del Ballet Nacional de España. Al terminar la actuación la Reina y sus hijas quisieron fotografiarse con los bailarines y músicos que dejaron constancia de ello en su cuenta de Instagram.

La preocupación de doña Letizia por todo lo que rodea a sus hijas también queda patente en sus apariciones públicas. En muchas de ellas podemos ver a la Reina explicando tanto a la Princesa de Asturias como a su hija menor detalles del acto que presencian como el desfile de las Fuerzas Armadas o el Día de la Hispanidad.

Doña Letizia atiende a la Princesa de Asturias, Leonor, que comenta algo con su madre durante los actos de celebración del 40º aniversario de la Constitución. Foto Cordon Press

La implicación de la Reina en la vida de sus hijas es tan intensa que no olvidamos lo ocurrido hace un año en Mallorca cuando intentó evitar una fotografía entre la reina Sofía y la princesa Leonor a la salida de la tradicional Misa de Pascua, hecho enmendado este año salvo por la ausencia del Rey emérito. Esa implicación es total lo que la lleva a participar activamente en la educación de sus hijas acudiendo a reuniones de padres y dejándose ver en las actuaciones de Leonor y Sofía en el colegio.

Foto oficial de la Reina con sus hijas cuando aún era Princesa de Asturias. Fuente Casa Real

Como todas las madres, la Reina está aprovechando estos años para disfrutar todo lo que puede de sus hijas, antes de que ellas vuelen solas y no la necesiten a cada momento.