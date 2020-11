El refuerzo escolar desde Primaria

La educación es una base importantísima para el desarrollo de los niños, y desde muy temprano influye en sus vidas de diferentes maneras. A pesar de esta importancia, muchos padres tienen reparos a la hora de buscar un profesor de refuerzo para sus hijos para su etapa en la educación primaria (por que se acostumbren, por los prejuicios, etc), pero hay que tener claro que puede ser la mejor opción a largo plazo.

Cuando buscas clases particulares en Madrid, por ejemplo, no solo buscas un profesor más para tu hijo. Este profesor particular también le ayudará a desarrollarse en su edad más temprana, a superar sus dificultades (no solo académicas) y a encontrar en los estudios algo interesante a lo que atender.

¿Por qué necesita mi hijo apoyo escolar en primaria?

Puede que no todos los niños necesiten este refuerzo escolar, pero si es el caso de tu hijo es esencial proporcionárselo. Esta etapa educativa es la base de todo su futuro y si tiene fallas puede causarle muchos problemas en los años siguientes.

Desde habilidades cognitivas hasta hábitos de estudio, lo que se desarrolla a esta edad le ayudará en todos sus años de estudiante y en el resto de su vida. Es una etapa a la que no se puede volver y es complicado subirse al tren si ya se nos ha escapado la primera vez.

Te dejamos aquí algunos de los beneficios que encontrarás al llevar a tu hijo con un profesor particular:

Competencias básicas : lo esencial que conseguirás con este refuerzo será dejar claro todos los conceptos iniciales de cualquier alumno, lo que servirá a tu hijo para desarrollarse mejor en el futuro. En los colegios, suele ser complicado asistir a los alumnos uno por uno, por eso un profesor particular puede ser tu mejor aliado.

Flexibilidad : adaptarte al niño es siempre la mejor opción para que su educación sea la adecuada. Los horarios de otras actividades extraescolares o las necesidades concretas de un alumno se pueden solventar de manera sencilla.

Ritmo propio : no todos aprendemos igual, y hay algunos niños a los que les cuesta seguir con claridad el ritmo de las explicaciones. Un profesor de apoyo le servirá para concretar todo aquello que no haya podido comprender durante su horario escolar y le preparará para la siguiente clase.

Métodos alternativos : cada persona es diferente, y los distintos métodos de aprendizaje puede ser más útiles para unos que para otros. Salirnos de los caminos establecidos en la educación reglada muchas veces puede aportar una nueva visión al contenido que estudie tu hijo, y así facilitarle su comprensión.

Motivación: el fracaso escolar, en muchas ocasiones, está impulsado por una falta de interés que consiguen que el alumno no preste atención ni ponga ganas en la materia. Con un profesor particular, un nuevo referente a la hora de estudiar, tu hijo puede encontrar el impulso que le falta dentro del colegio.

Como decimos, el miedo al qué dirán los demás o a que nuestro hijo dependa de un profesor externo para siempre es muy común en todos los padres. Pero es una idea completamente equivocada: un profesor particular ayudará a nuestro hijo a desarrollar su forma de estudiar y a ser completamente independiente en sus hábitos.

¿Cómo elegir el mejor profesor particular?

Con los medios que tenemos hoy en día, es muy fácil encontrar apoyo a nuestro hijo sin salir de casa. La experiencia de nuestros conocidos puede ser un buen punto de partida, pero internet está lleno de gente con talento, así que te dejamos unos pocos pasos para que elijas al que mejor se adapte a la situación.

Conoce las necesidades de tu hijo: lo primero que tendrás que hacer es saber dónde están las carencias de tu hijo, en qué asignaturas necesita refuerzo o si es una cuestión de concentración o de conocimiento. Ten en cuenta todo esto antes de pasar al siguiente punto. Haz una primera búsqueda general: en internet hay muchas opciones y, por ejemplo, buscar clases particulares en tu localidad o zona concreta puede ser todo un desafío. Haz uso de las webs especializadas y de los puntos más cercanos a tu vivienda habitual, así será mucho más cómodo para tu hijo. Preselecciona a los candidatos: cuando empieces a ver resultados, haz una lista con los profesores que mejor creas que se adaptan a la situación. Fíjate en la experiencia, en su formación, en sus especialidades… Todo cuenta para generarte la confianza necesaria. Selecciona a los mejores: ya lo tienes casi todo claro, así que lo mejor será hacer una short-list con los que creas que puedan funcionar mejor. Empieza poniendo en primer lugar al que creas que es el ideal, y completa el listado con unos pocos más. Realiza una entrevista personal: al igual que cuando accedemos a un trabajo, la mejor forma de conocer al que será el futuro profesor de nuestro hijo es entrevistarnos con ellos. De manera informal, pero que os veáis en persona (vía online o presencial), podréis poner en común los puntos concretos para ver si ambos estáis de acuerdo en todo.

Al encontrar un profesor particular para nuestro hijo debemos tener la sensación de que no estamos perdiendo el tiempo ni el dinero, y que los resultados van llegando poco a poco (no solo en forma de notas, sino mucho más). Pero también debemos ser pacientes y comprender que esto es una carrera de fondo.

Con tiempo y esfuerzo, además del apoyo necesario, tu hijo conseguirá aprender y superar los primeros cursos de su vida estudiantil; para así avanzar con sus habilidades mejoradas y mucha más confianza.