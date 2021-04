Rafael Toledo, catedrático de Parasitología: "Con mucho menos del 70% de vacunados se hará vida normal"

Ahora mismo en España el 17% de la población ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Cerca del 7 la pauta completa. Se avanza pero para este catedrático el proceso va más lento de lo que se debería. 'Aún queda mucha gente mayor de 70-80 años por vacunar y a la vez se están vacunando a otros colectivos que no son un peligro en sí mismo. Las prioridades no sé si están bien definidas. Eso está condicionando mucho la forma de vida. Estamos con restricciones importantes por la falta de vacunación. Y la prueba es que los países que llevan la vacunación más adelantada están abriéndose y eliminándolas'.

El Gobierno ha establecido como ideal para que el COVID deje de ser un problema que el 70% de la población española esté vacunada contra él. La llamada 'inmunidad del rebaño'. Pero Rafael Toledo considera que ese umbral no es necesario. 'El 70% ya es excesivo para cualquier enfermedad transmisible. Hay que pensar en las características de la enfermedad que es lo que no hemos hecho hasta ahora. Es de distribución asimétrica. El contagio es más o menos homogéneo pero las formas graves de la enfermedad se centran fundamentalmente en personas mayores. Por eso es importante que la vacunación sea asimétrica. En el momento en el que hayamos vacunado a toda la población de riesgo transmisión del virus puede haber pero eso no es un problema. Se ha convertido un error importante desde el principio de la pandemia y es la de no diferenciar lo que es contagio de lo que es enfermedad.

El contagio en sí mismo no es grave. Estamos constantemente en contacto con microorganismos y no plantea problemas. ¿Cuándo los plantea? Cuando eso supone enfermedad o fallecimiento. Con un porcentaje mucho más bajo del 70% se podría hacer vida normal. El 70% está calculado considerando que la enfermedad tiene una distribución regular entre los distintos grupos de edad y no es así. En la mayoría de los casos no causa enfermedad o la causa muy leve'.

LA CUARTA OLA Y EL FUTURO CERCANO

Toledo no duda de que estamos inmersos en ella pero será diferente a las anteriores. 'Será más pequeña porque nos lo facilitarán varias cosas. Primero el porcentaje de inmunización mediante la vacunación o gente que lo ha pasado. En segundo lugar nos favorece el clima y la temperatura. Los 'picos' de las enfermedades respiratorias normalmente se dan en otoño-invierno. Y en tercer lugar aunque haya transmisión y suban los niveles eso no tiene por qué traducirse en casos graves. La referencia probablemente deba de ser el número de hospitalizados de forma grave de la enfermedad y defunciones'.

¿Qué restricciones deberían levantarse en cuanto la situación empiece más o menos a controlarse? Él asegura que lo más obvio serían los cierres perimetrales y los toques de queda. 'Perderán su sentido'.

Y por último le preguntamos si el COVID ha llegado para quedarse. La respuesta es afirmativa. 'Probablemente porque tiene la evolución típica de cualquier virus respiratorio. Lo que pasa es que pasará de ser un virus pandémico o epidémico a ser endémico. Se darán casos residuales o poco graves. Ahora es la primera vez que hemos entrado en contacto con este virus con lo que nuestro sistema inmunitario no estaba preparado para afrontarlo. Llegará un momento en el que probablemente uno vaya a la consulta y no se haga una diferenciación entre COVID y gripe'.