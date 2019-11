¿Quiénes son estos famosos?: Muy pocos aciertan todos

Los años pasan y no hay nada que podamos hacer nada para evitarlo aunque eso sí, el paso de los años no afecta a todos por igual. Unos mantienen un aspecto similar pero también los hay que sufren cambios radicales, es el caso de algunos de estos cinco famosos que si te ofrecemos las fotografías de sus bailes de promoción seguramente no aciertes de que celebridades se tratan:

Cualquiera diría que se trata de la famosa actriz, modelo, directora, guionista y activista por los derechos de las mujeres,nacida en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos). Mucho ha cambiado Angelina Jolie desde aquella foto de su baile de graduación en la que se aprecia una tímida adolescente.

Muchos años han pasado de la primera foto en la que podemos observar al famoso actor, director, productor y guionista estadounidense George Clooney, que no ha perdido su encanto con el paso del tiempo.

Britney Spears es una de las celebridades de esta pequeña lista que mayor cambio ha protagonizado al pasar de ese flequillo muy del estilo de los 90 a la imagen que tenemos de ella a día de hoy.

La primera fotografía cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas, empresaria y programadora estadounidense pertenece a una etapa en la que ya empezaba a hacerse un nombre.

El 44.º presidente de los Estados Unidos de América y ex senador del estado de Illinois también se cuela en esta pequeña lista gracias a su singular look.

Robyn Rihanna Fenty, más conocida como Rihanna es la celebrity que menor cambio ha experimentado desde su baile de graduación de este selecto grupo de famosos.

