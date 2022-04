¿Qué es el terral y por qué se produce? El viento característico de Málaga que provoca un calor sofocante

Si visitas Málaga en verano, es normal que te digan que tengas cuidado con el terral. Se trata de un viento cálido que sopla durante la noche en esta ciudad. La humedad es mayor, al igual que la temperatura. Esta puede verse aumentada hasta en 10 grados centígrados, aunque, por suerte, el agua del mar se encontrará más frío. En Málaga, el terral coincide con los días más calurosos del año. A pesar de que muchas personas piensen que este aire caliente procede de África, realmente viene del norte y noroeste. Si viniese del Sahara, el viento traería arena consigo y no es el caso del terral malagueño.

Cuando el viento se acerca a Málaga, se topa con los montes. En este momento, el viento sube y baja a gran velocidad hacia el mar, entonces se da el fenómeno conocido como "compresión adiabática". Esto quiere decir que, al haber crecido tanto la presión, la energía del viento es muy elevada. Por ello, la temperatura se ve afectada, así como la humedad del ambiente. Este fenómeno se da solo en ciertas localidades y, algo característico, es que el terral no es algo exclusivo de verano, se puede dar en cualquier momento del año. En caso de que ocurra en invierno, el viento se caracteriza por ser seco (sin humedad) y en el cielo no hay presencia de ninguna nube.

¿Qué puedo hacer los días del terral?

No obstante, no hay que desesperar, ya que el terral solo dura unos dos o tres días, aunque depende de la magnitud que tenga. Existen dos tipos de terral. El cantábrico, que nace del aire frío que desciende a través de las laderas de los montes hacia la costa. Por otro lado, los vientos que proceden de otros países europeos y se adentran en la Península por losPirineos. Los turistas no soportarán este tremendo calor, puesto que ni los propios ciudadanos de Málaga lo hacen. Por ello, hay una serie de actividades que podemos realizar cuando estemos en Málaga y llegue el terral.

Ir a la playa o a la piscina . Estar sumergidos en el agua fresca nos hará quitarnos el calor causado por el terral. Además, hay que tener en cuenta que el agua del mar estará más frío como concecuencia de este fenómeno climático.

. Estar sumergidos en el agua fresca nos hará quitarnos el calor causado por el terral. Además, hay que tener en cuenta que el agua del mar estará más frío como concecuencia de este fenómeno climático. Consumir bebidas frías . Podemos dedicarnos a fabricar nuestros propios zumos o helados, así nos entretendremos y nos refrescaremos al mismo tiempo.

. Podemos dedicarnos a fabricar nuestros propios zumos o helados, así nos entretendremos y nos refrescaremos al mismo tiempo. Acudir a un parque acuático. Esta actividad es la preferida por los niños. Puedes pasar un día en familia disfrutando de atracciones acuáticas.

Ir a un parque . En lugar de pasear bajo el sol abrasador, acudir a un parque y sentarse debajo de la sombra de los árboles para leer o, simplemente, disfrutar de las vistas. Esta opción es muy adecuada para aquellos a los que no les guste estar en su casa demasiado tiempo.

. En lugar de pasear bajo el sol abrasador, acudir a un parque y sentarse debajo de la sombra de los árboles para leer o, simplemente, disfrutar de las vistas. Esta opción es muy adecuada para aquellos a los que no les guste estar en su casa demasiado tiempo. Acudir a un centro comerial. Podemos ir de compras o al cine, pero dentro de un centro comercial. En este lugar habrá aire acondicionado y no sufriremos las altas temperaturas de la calle.

Como ves, hay múltiples actividades que se pueden hacer a pesar de las extremas temperaturas causadas por el terral. No hace falta que nos quedemos encerrados en casa esos dos o tres días que dura el clima tan caluroso. Esta opción de actividades puede ayudar a que los turistas no descarten Málaga como su destino de vacaciones.