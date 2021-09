¿Qué pasará con las vacunas sobrantes en España?: más de siete millones de dosis, 'a la espera'

Empezamos el año marcado por la escasez de vacunas contra el COVID. Por los retrasos en las entregas, especialmente los que protagonizó la farmacéutica AstraZeneca. Pero, afortunadamente, nueve meses después los datos no dejan lugar a dudas de que España cuenta ya con dosis suficientes como para vacunar a toda la población contra el coronavirus. Ahora mismo el Gobierno ha repartido entre las CACA más de 75 millones de dosis.... y se han administrado unas 68. Quedan, por tanto, en stock más de siete millones. Para evitar que caduquen, España ha pedido a Pfizer que retrase una semana el envío de lotes de vacunas previsto para esta. Hoy, el 75% de la población española cuenta con la pauta completa. Con una dosis cerca del 80. ¿Quiénes quedan entonces por vacunar? Pues unos cinco millones de españoles aún no han recibido la primera dosis y más de dos están pendientes de completar la pauta. Las cuentas en este sentido son fáciles. Es importante resaltar que los menores de 12 años -en torno al 11% de la población- aún no están vacunados porque su inoculación no se ha autorizado para esta franja de edad. El porcentaje de españoles que han rechazado la vacuna es muy bajo. A diferencia de otros países prácticamente residual.

Vacunas más de que sobra sobre las que en COPE nos preguntamos... ¿tienen fecha de caducidad? La respuesta es Sí. Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología nos cuenta a COPE que como cualquier fármaco. 'Es un dato que se tiene que observar escrupulosamente y no debe administrarse ninguna vacuna más allá de la fecha de caducidad'. ¿Y qué ocurre si por error o por desconocimiento se hace? 'No hay que esperar ningún riesgo para la salud pero no se puede asegurar ni mucho menos la efectividad de la vacuna. Es decir, que la vacuna pueda perder su capacidad de prevención'. En el mismo sentido se pronuncia a COPE África González Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo. 'El único riesgo es que no va a hacer una respuesta inmunitaria tan potente. Lo que suele ocurrir cuando están caducadas es que por ejemplo los componentes en parte están rotos, están fragmentados y no tienen la estructura completa para que el sistema inmunitario vea de forma adecuada si es una proteína. Es como si fuese un collar y el sistema tiene que ver ese collar. Pero si se rompe en fragmentos ya no vamos a ver la estructura que estaba originalmente'.

En este sentido es muy importante asegurar su conservación. Desde marzo pasado EEUU ha desperdiciado al menos 15 millones de dosis por caducarse, estar mal refrigeradas o uso incorrecto. La de AstraZeneca caduca a los seis meses. La de Moderna se puede almacenar el mismo tiempo pero ojo... a 20 grados bajo cero. Hasta 30 días en un frigorífico convencional. Seis meses dura también la de Pfizer si se guarda en un congelador especial a 70 grados bajo cero. Si en cambio se almacena en una nevera normal aguanta hasta cinco días en temperaturas de entre 2 y 8 grados. África González insta a respetar escrupulosamente esta cadena de frío. 'Si no se cumple incluso a veces se ve ya a simple vista que se producen depósitos o fragmentación o cambia el color'.

EN UNA PARTE DEL MUNDO SOBRAN... EN OTRA FALTAN

El 43% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Pero en el otro lado de la balanza hay lugares en los que solo el 2% de las personas han recibido esa inyección. Si en España hablamos del 75% de la población totalmente vacunada en Etiopía o Afganistán es del 2. En Yemen del 1%. Moraga-Llop resalta aquí la importancia de que a los países de bajos recursos económicos lleguen vacunas 'que se conserven a temperatura estándar'.