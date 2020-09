¿A qué multa me enfrento si aún no he pasado la ITV por el coronavirus?

Dos millones de vehículos aún están pendientes de pasar la ITV. Son los que no pudieron hacerlo durante el Estado de Alarma. Este provocó un tapón adicional de cinco millones de vehículos. Las estaciones retomaron su actividad a mediados del mes de mayo pero aún el 40% de los conductores no han cumplido con este trámite.

Durante el Estado de Alarma que se declaró en España a mediados del mes de marzo unos cinco millones de vehículos se quedaron sin poder pasar la Inspección Técnica de Vehículos. La actividad en estas estaciones se empezó a retomar entre el 4 y el 11 de mayo pasados y, desde entonces, unos tres millones de conductores (más o menos el 60%) ya lo han hecho. De media, en España, cada mes se pasan unos dos millones 200 mil inspecciones pero debido a esta excepcionalidad estos cinco millones de vehículos se juntaron con ellos.

Las estaciones de ITV de toda España han tenido que incrementar tanto sus horarios como el personal para aligerar este tapón. De hecho las plantillas han crecido hasta un 35% y los horarios hasta un 15. Y se ha notado porque en estos meses de verano el proceso para pasar la ITV ha aumentado un 23%. Hay un sector concreto que esa subida ha sido de más del doble: en el de los transportistas el incremento ha llegado al 52%.

Sanidad e Industria concedieron a los vehículos a los que les caducó la ITV durante este periodo una moratoria de mínimo 45 días -30 días más otros 15 por cada semana que se prorroga el estado de alarma- para pasar la ITV sin riesgo de ser multados. Además, los vehículos cuya fecha de caducidad esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto y no hubiesen realizado aún la ITV, tendrán una prórroga de tres meses para realizarla a contar desde la fecha de vencimiento de la ITV. Debe tenerse en cuenta a que a los efectos de cómputo de la nueva inspección se tomará como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computará en ningún caso el periodo de prórroga. Los profesionales del sector del transporte llevan tiempo pidiendo al Gobierno que el plazo para la próxima revisión se compute desde la fecha de la misma para evitar que se acorte la nueva cita.

El director gerente de AECA-ITV (asociación que agrupa a casi todas las empresas que prestan el servicio ITV en España), Guillermo Magaz ha asegurado a COPE que 'vamos en el camino correcto tras unos meses duros de trabajo y de organización, con las medidas antiCOVID necesarias, se ha conseguido que casi el 60% de los vehículos que estaban pendientes de pasar esa ITV lo hayan hecho'. El nivel de absentismo habitual es de un 20% con lo que creen que queda otro 20% de personas sin pasarlo.

Le preguntamos si ha habido problemas en algunas estaciones, retrasos o que nos tarden más tiempo en dar la cita. La respuesta es sí pero no se puede concretar en una única ciudad, provincia o CCAA. 'Son más bien zonas o estaciones de Extremadura, Andalucía, Asturias o Baleares'. Por ejemplo, en la isla de Mallorca ahora mismo hay que esperar hasta mediados de noviembre. Las ITV recuerdan que no tiene por qué pasarse la inspección al lado de casa, de donde se resida. 'Se puede buscar una alternativa que no requiera estar tanto tiempo esperando para una cita'.

¿A cuanto asciende la multa si no llevo la inspección en regla? Hay que recordar que los vehículos nuevos, de hasta 4 años de antigüedad, están exentos de pasar la ITV. Los que tienen entre cuatro y 10 hay que pasarla cada dos años. Los que tienen más de diez, de manera anual. Si no se ha llevado el coche a pasar la ITV en el tiempo estipulado la multa será de 200 euros, 100 por pronto pago. Si es rechazada también serán 200. Pero si se circula con un coche que ha pasado la ITV como negativa la multa asciende a los 500 euros. Y ojo porque hay que llevar bien visible la etiqueta en la luna delantera. No llevarla puede suponer una multa de 80 euros.

Estas concesionarias recuerdan que la inspección técnica salva 530 víctimas mortales al año.