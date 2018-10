¿Qué etiqueta medioambiental tiene tu vehículo?¿Cómo conseguirla?

Son cuatro los distintivos ambientales creados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en función del impacto medioambiental de los vehículos y de acuerdo con el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se afirma que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten.

El objetivo es discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente. En este enlace, encontrará un formulario para buscar el distintivo que corresponde a su vehículo.

La colocación del distintivo es voluntaria. Sin embargo, y dado que facilita la rápida identificación de los vehículos menos contaminantes, se recomienda que se adhiera en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo.

Distintivo 0 Etiqueta Ambiental 0 Azul

Vehículos clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Distintivo ECO Etiqueta Ambiental Eco

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, además deberán cumplir los siguientes parámetro, Vehículos con combustible gasolina con nivel de emisiones EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o combustible diésel con nivel de emisiones EURO 6/VI.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos como híbridos enchufables con autonomía <40km, híbridos no enchufables (HEV), propulsados por gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, además deberán cumplir que el nivel de emisiones del vehículos sea EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible.

Distintivo C Etiqueta Ambiental C Verde

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de emisiones del vehículos sea EURO 6/VI, indistintamente del tipo de combustible.

Distintivo B Etiqueta Ambiental B Amarilla

Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 3/III o Diésel EURO 4/IV o 5/V.

Vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de Vehículos con nivel de emisiones del vehículos sea Euro IV/4 o V/5, indistintamente del tipo de combustible.

¿CUÁL ES LA PEGATINA QUE NECESITA MI VEHÍCULO, MOTO O CICLOMOTOR?

Dependerá sobre todo de lo respetuoso que sea el vehículo con el medio ambiente, ello dependerá del motor si es gasolina o diesel y del año de fabricación y matriculación. Cuanto mayor sea el coche, más contaminante, a priori porque dependerá del cuidado que haya tenido y el uso que se le haya dado.

Paras saber qué distintivo necesitas puedes pinchar aquí , encontrarás una casilla en la que metiendo la matrícula de tu coche te informará gráficamente de la pegatina que deberías poner en la luna delantera, aunque esto es voluntario. También puedes obtener toda la información llamando al 060.

Si al introducir la matrícula en el buscador este no responde puede ser porque tu coche sea diesel y anterior al año 2006 o vehículo con motor gasolina fabricado antes del año 2000. Si es una moto o ciclomotor, no aparecerá si es anterior al 2003 .¿Por qué no tiene pegatina? Porque se considera que no cumplen con los requisitos para ser etiquetados como vehículos limpios, por lo que debes tener en cuenta que va a ser los más afectados durantes las restricciones de tráfico en periodos de alta contaminación.

¿ESTOY A TIEMPO DE CONSEGUIR EL DISTINTIVO MEDIOAMBIENTAL?

Desde hace un año las pegatinas se pueden adquirir en las oficinas de Correos por un valor de 5 euros. Comprueba aquí las oficinas en las que puedes adquirir el distintivo. Es muy importante que tengas en cuenta la documentación a presentar: el permiso original de circulación del vehículo, así como el documento oficinal de identifiacion personal (D.N.I., N.I.E., Pasaporte).

También hay talleres mecánicos y gestorías en las que se puede pedir el distintivo medioambiental.

¿SOLO AFECTA A MADRID?

La clasificación de los vehículos por su nivel de contaminación es una norma a nivel nacional, pero cada administración local la va aplicando poco a poco. El distintivo es obligatorio desde hace un año en Barcelona y desde este lunes 8 de octubre en Madrid al entrar en vigor el nuevo Protocolo anticontaminación . El Objetivo es que en 2020 todas las ciudades tengan el mismo protocolo de actuación. Atendiendo a este protocolo ¿puedo circular dependiendo de la calificación de mi coche? En Madrid se han previsto los siguientes escenarios:

Escenario 1:

Limitación de velocidad a 70 km/h

Recomendación del uso del transporte público

Recomendaciones incorporadas en el protocolo de la Comunidad de Madrid, al igual que en el resto de escenarios.

Escenario 2:

Prohibido estacionar en zona SER. Solo pueden aparcar los vehículos CERO y, como novedad, los ECO.

Prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT en la almendra central. Esto supone un 13,41% de los desplazamientos que se hacen en la almendra central y un 4,3% de las emisiones del tráfico de la ciudad. Se mantienen el resto de medidas del protocolo actual.

Escenario 3:

Prohibido estacionar en zona SER. Solo pueden los CERO y los ECO.

La prohibición de circular a los vehículos sin distintivo ambiental se extiende a toda la ciudad. Supone una reducción del 17,7% de la circulación en toda la ciudad y del 33,2% de las emisiones del tráfico. En el protocolo en vigor se aplica la distinción se hace por matrículas par o impar pero solo en el interior de la M-30. Se sustituye el criterio de las matrículas por el de los vehículos más contaminantes. Todas las medidas anteriores.

Escenario de Alerta 4:

Coincide con el nivel de alerta marcado por la Unión Europea al que nunca se ha llegado en Madrid. Prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta y etiquetas B y C. Supone el 99,94% de los desplazamientos. Todas las medidas anteriores.