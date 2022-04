¿Qué es la anquiloglosia? Un trastorno de la lengua que padecen algunos bebés

Hay bebés que sufren de anquiloglosia (lengua atascada), que es muy complicado de diagnosticar. Se trata de un trastorno que aparece desde el nacimiento del niño y que le impide realizar algunos movimientos con la lengua. La fina línea de tejido que une la lengua con la base de la boca (frenillo lingual), por lo que la lengua, en lugar de descansar sobre el paladar, está "atada" a la parte inferior. Esto puede causar una dificultad en los bebés lactantes a la hora de mamar. No obstante, este no es el único impedimento que tienen las personas con anquiloglosia.

También pueden tener complicaciones a la hora de sacar la lengua, un gesto muy común de los bebés. Otras afecciones más graves serían problemáticas al comer, hablar o tragar los alimentos. Esto no quiere decir que todas las personas que padezcan este trastorno vivan con dificultades, puesto que a algunos individuos no les causa ningún inconveniente en su vida cotidiana. En algunos casos, se puede recurrir a la corrección de la postura de la lengua a través de una operación sencilla. ¿Cómo surge este trastorno? Generalmente, el frenillo de la lengua se separa antes de nacer, logrando así que esta posea un movimiento libre.

Síntomas

Sin embargo, si el frenillo es demasiado corto, no se separa y permanece pegado al fondo de la lengua. Los expertos desconocen qué es lo que motiva este fenómeno, aunque es cierto que algunos piensan que se debe a un factor genético. Los niños son más propensos que las niñas en sufrir anquiloglosia y, en ocasiones, es hereditaria. En los últimos años, la conciencia sobre este problema ha aumentado en todo el mundo, aunque es muy probable que muchos no lo conozcan todavía. Hay casos de padres que tardan años en acudir a un pediatra y no saben por qué su bebé tarda tanto en comer o le cuesta mamar.

La anquiloglosia hace que el músculo que es la lengua tengo menos fuerza de lo normal. Esto puede afectar a la calidad del sueño de los niños, puesto que muchos duermen con la boca abierta, despertándose congestionados. Además, muchos pequeños duermen apretando los dientes inconscientemente, por lo que su mandíbula y cuello se tensan, generando dolores de cabeza continuados. Según el Hospital Mayo Clinic, los síntomas que se pueden observar son los siguientes:

Dificultad para elevar la lengua hasta llegar a los dientes superiores , así como moverla de un ladoo a otro.

Problemas para sacar la lengua más allá de los dientes inferiores.

Cuando la persona saca la lengua, se puede comprobar una pequeña hendidura o una forma de corazón.

¿Cuándo debo llevar a mi bebé al médico?

Muchos padres se preguntan cuándo este problema se vuelve serio y es necesario acudir a un profesional. Aquí explicamos en qué momento es necesario que el bebé sea revisado por un experto: si tiene complicaciones al mamar, dificultades al hablar, cuando deja el período de lactancia tiene problemas para comer y si siente una molestia general. Todos estos síntomas mencionados, así como las dolencias que puede sufrir nuestro hijo, puede derivar en una serie de complicaciones en algunos ámbitos de su vida diaria. Según el Hospital Mayo Clinic, estos pueden ser: