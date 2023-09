"Punto y Final", una película para apoyar la investigación de leucemia infantil

Protagonizada por los actores Blanca Suárez y Luis Tosar, "Punto y Final" es el título elegido para la pieza audiovisual diseñada por la fundación Unoentrecienmil para concienciar de la necesidad de investigar sobre la leucemia infantil, que afecta a una media de 340 niños cada año en España.

En el acto de presentación del proyecto, el presidente y fundador de la fundación, José Carnero, ha manifestado que su objetivo es crear "los títulos de crédito más largos de la historia" con la participación de los ciudadanos tras el visionado.

"Buscamos que cada persona que nos apoye se sume a los créditos finales, formaran parte de este sueño", ha dicho Carnero, padre de un niño superviviente de leucemia, al calificar la enfermedad como "un enemigo demasiado difícil".

El proyecto audiovisual muestra a un conmovido investigador -Luis Tosar- , cuando logra encontrar la cura para la leucemia y se lo comunica a una madre con una hija enferma y hospitalizada.

Tosar, actor y embajador de Unoentrecienmil, ha relatado que el proyecto le llegó a través de una llamada de Penélope Cruz, colaboradora también de la entidad, y le pareció una "idea maravillosa", principalmente porque le permitía ayudar desde "su habilidad", la actuación.

"Ha sido uno de los momentos mas intensos que he tenido en mi carrera, cada vez que veo la película no puedo dejar de emocionarme", ha confesado el actor, que ha añadido -al igual que Blanca Suárez, quien ha mandado un vídeo al no poder asistir- que espera que logre su objetivo y se fomente la investigación.

Para el director del corto, Santiago Zannou, realizar este proyecto ha sido "un viaje" que le ha cambiado y con el que pretende "dar esperanza", a pesar de que se trata de "un golpe de realidad".

Aunque la niña protagonista no ha podido asistir al evento porque está en proceso de recuperación en un parque de atracciones, si han acudido en representación de los pacientes Alicia, una niña con leucemia, y su madre Teresa.

Teresa ha relatado que cuando le dijeron que su hija tenía leucemia, la vida le "saltó por los aires" y que el proceso es "duro y largo, ya que no hay un medicamento definitivo" para curar a los afectados por este tipo de cáncer.

La pieza audiovisual se puede ver en www.puntoyfinal.org de forma gratuita y en la misma web los usuarios encontrarán un formulario para sumarse a la petición de más investigación sobre la leucemia infantil.