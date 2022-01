¿Se puede tratar ahora al coronavirus como a una gripe? Hablan los expertos

La llegada de ómicron supuso una amenaza para la lucha de la población contra la pandemia de la covid. Sin embargo, lo que parecía un retroceso al fin de esta situación por el gran aumento de casos, se ha convertido en la luz al final del túnel al provocar menos enfermedades graves. La expansión de ómicron ha abierto la puerta a estrategias como la de Reino Unido e Israel de reducir las restricciones para que se produzca un contagio masivo y comenzar a convivir con el virus. En España, se ha optado por una estrategia a medio camino entre las restricciones y la convivencia con el virus al buscar el equilibrio entre sanidad y economía.

El avance parece inevitable y de hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pronosticado este martes que el 50% de los europeos se contagiarán de la variante ómicron en las próximas 6 y 8 semanas según una investigación del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria (IHME) de la Universidad de Washington. Esto ha hecho que crezca el debate social sobre si se debe tratar a la covid como una enfermedad endémica como si fuera una gripe o si no sería conveniente. La posición de la OMS defiende que hay que tener prudencia, que esta estrategia está todavía lejos y su responsable de emergencias, Catherine Smallwood, aseguró que todavía hay "una enorme incertidumbre" y que para clasificarse como una enfermedad endémica se tiene que dar "una circulación estable del virus a niveles predecibles".





Sin embargo, muchos países están estudiando la viabilidad de aplicar un nuevo protocolo para tratar a la covid como una enfermedad endémica tal y como expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se mostró abierto al "debate a nivel técnico y europeo". Catherine Smallwood explica que "todavía tenemos un virus que evoluciona con bastante rapidez y que plantea retos bastante nuevos, así que ciertamente no estamos en el punto de poder llamarlo endémico". Una opinión que también defiende la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que a través de su jefe de Estrategia de Vacunación, Marco Cavaleri, expresó que no hay que relegarla a “una enfermedad leve”, y pidió “no olvidarse de que aún seguimos en una pandemia” y no ante un virus “endémico”.

Disparidad de opiniones sobre la estrategia con ómicron

Las opiniones son diferentes también entre los especialistas. Un sector defiende volver a la normalidad y convivir con el virus como una enfermedad endémica, mientras que otros consideran que se deben seguir aplicando restricciones porque aún no es el momento de que se cambie de estrategia.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) ha sido la más contundente al defender el cambio y se mostró partidaria de volver a la normalidad debido a que según los datos de Instituto de Salud Carlos III, la mitad de los positivos son asintomáticos y los fallecidos se han reducido en gran parte. Desde Semfyc justifican que esta opinión se debe a que "el virus no va a desaparecer" y lo más probable es que la covid "conviva con nosotros durante muchos años" e incluso no se debe descartar que incluso "acabe desapareciendo como sucedió con el SARS-CoV-1, que circuló entre 2002 y 2004".





Además, su opinión se apoya en la evidencia científica de las vacunas que ha demostrado que son efectivas contra las patologías graves, aunque matizan que el objetivo es que los grupos de mayor riesgo reciban las dosis y para el resto de población se dé la posibilidad, pero estos "no deben ser una prioridad del sistema de salud". Por otro lado, el editorial de esta institución hace hincapié en que se debe dejar de utilizar "el miedo como estrategia comunicativa" y dejar de contabilizar los contagios récord. Este último punto se pretende instalar en España para cambiar el conteo de casos exhaustivo por un sistema similar al que se aplica con la gripe, que consiste en recoger estimaciones en base a un sistema de muestreo.

Pero también hay otras sociedades que no comparten esta postura. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) defienden la postura de la OMS y consideran que es pronto para tratar a la covid como una enfermedad endémica. Desde estas grandes sociedades sanitarias explican que falta información para poder tomar una decisión tan optimista y que con el crecimiento exponencial de casos estamos en una etapa de incertidumbre.

El experto Juan José Badiola tampoco cree que sea adecuado tratar a ómicron como una enfermedad endémica porque "estamos en una situación al alza en nuestro país en cuanto a la pandemia y sin ver del todo los efectos navideños". El doctor considera que el pico de contagios puede estar cerca y que el fin de la pandemia podría llegar en algún momento, pero que en la actualidad "no podemos comparar la situación de la gripe con la situación de la pandemia".

Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha explicado en Mediodía COPE que existen diferencias entre ambas enfermedades y que por ello no se pueden equiparar las estrategias, entre las que destaca que las personas llevan enfrentándose el virus de la gripe durante muchos años mientras que a la covid-19 no.





El riesgo de contraer una enfermedad que ocasione una patología es grave es mucho menor, pero algunos de los expertos que defienden no considerar ómicron como una enfermedad endémica consideran que los motivos de tratar a ómicron como una enfermedad endémica se alejan de los sanitarios, como pueden ser cuestiones económicas o en el caso de Semfyc que al ser una sociedad de médicos de Atención Primaria quieran un cambio de paradigma para disminuir la presión de las instalaciones por casos asintomáticos o leves.

De esta manera, en la actualidad hay dos corrientes contrarias sobre qué estrategia es la mejor para hacer frente a ómicron entre los que consideran que se debe tratar como una enfermedad endémica desde ya y aquellos que defienden que se debe tener más precaución y es pronto para adoptar este nuevo protocolo.