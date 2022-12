Un profesor alucina por la reacción de un padre cuando le llama para hablar de su hijo: "Estoy flipando"

Twitter se ha convertido en una red social en la que los usuarios suelen compartir tanto sus anécdotas como sus opiniones. De hecho, ahora, los profesores también comparten algunos de los momentos surrealistas que han vivido ejerciendo su profesión, ya sea con sus alumnos, de las respuestas más sorprendentes que han puesto en los exámenes o las conversaciones con algunos padres.

Esta vez, un profesor ha compartido una llamativa conversación que ha mantenido con el padre de uno de los estudiantes por teléfono. Con el objetivo de compartir su sorpresa, para comprobar si realmente no era normal lo que acababa de pasarle, el docente transcribió la conversación telefónica que tuvo con el padre de uno de sus alumnos.

Sergio Mira Jordán, profesor de Lengua y Literatura, ha desvelado a sus seguidores lo que le ha sucedido a la hora de hablar con los progenitores de uno de sus alumnos sobre su evaluación durante el primer trimestre. "Aún estoy flipando", adelantaba Sergio, haciendo así un adelanto de lo que íbamos a leer.

"Buenos días, ¿es usted el padre de X?", preguntaba el profesor tras marcar el número y al recibir una respuesta al otro lado. Ante esto, el padre del niño afirmó: "Sí". "Llamo del instituto. Soy Sergio, el tutor de su hijo. Le quería comentar el resultado de la sesión de evaluación…", comenzaba diciendo el docente para explicar que había sucedido con su hijo cuando, de pronto, el padre le cortó.

"Un segundo. Le paso con la madre", le interrumpía el padre del alumno antes de que siguiese hablando sobre el problema de su hijo con esta evaluación, para pasarle el teléfono a su mujer con el objetivo de que se encargase ella. El profesor de Lengua y Literatura no ha dado crédito a la frase "le paso con la madre", señalando el desentendimiento del padre con la educación de su hijo.

Este tuit no tardó en recibir comentarios y reacciones hasta convertirse en viral, acumulando más de 5.000 'me gusta'. Decenas de personas no han podido evitar dejar claro qué es lo que piensan sobre lo que le sucedió a Jordán con el padre del estudiante.

"El sentido común y la educación recibida hacen pensar que el padre se desentiende de sus obligaciones paternas; obligaciones que no tienen nada que ver con sus obligaciones profesionales y que el padre carga, a mayores, sobre las espaldas de la madre", comentaban algunos usuarios de la red social. "En una llamada igual me contestó: 'un momento, ese tema lo lleva mi mujer'. Ese tema se llama X y es su hijo -se me escapó", agregaba otro.