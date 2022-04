¿Por qué a las mujeres les salen pelos duros en la barbilla y cuello? Estas son las causas y cómo eliminarlos

A muchas mujeres, cuando envejecen, les salen pelos duros en la barbilla o el cuello, pero ¿Por qué pasa esto? Esto es totalmente normal. Cuando una mujer entra en la edad de la menopausia (entre los 40 y los 50 años) las hormonas del cuerpo sufren un cambio y el cuerpo puede comenzar a generar más hormonas masculinas (andrógenos), dejando de producir tantos estrógenos (hormona femenina). Estas hormonas pueden cambiar los folículos capilares del rostro de las mujeres, aquellos encargados de producir el vello facial corto, fino y claro.

En este momento de la vida, los folículos se transforman y el vello se vuelve más grueso y oscuro. Muchas mujeres se preguntan por qué a ellas sí les salen estos pelos y a otras de su misma edad no. La respuesta está en la genética, si te ocurre será porque a tu madre y abuela también les pasó. En algunos casos los pelos son negros y en otros blancos, el color depende únicamente de la edad de la persona. Para eliminarlos hay diferentes métodos: pinzas para la cara, cera, hilo o cremas depilatorias. Solemos pensar que utilizar estas técnicas va a provocar que el pelo salga de nuevo más grueso y oscuro.

Mito falso

Sin embargo esto es un falso mito. Puesto que incluso puede ocurrir todo lo contrario, al eliminarlos constantemente con alguno de los métodos mencionados anteriormente, el crecimiento del vello puede reducirse considerablemente. Esto ocurre porque algunos de los folículos capilares se dañan y la producción del pelo se elimina. Si lo que se quiere es que este vello desparezca definitivamente, ya que causa complejo en muchas mujeres adultas, hay que tener en cuenta varias cosas. Si los pelos son consecuencia de tener ovarios poiquliquísticos, tumores que segregan andrógenos, cambio hormonal o aumento de la insulina, hay que considerar que lo principal es tratar estas causas.

Los expertos explican que los pelos blancos no se logran eliminar para siempre porque no responden ni al tratamiento de láser. Así que solo podremos quitar este tipo de vello facial de manera interminente con las pinzas o la cera. En algunos casos es posible prevenir su aparición llevando una vida sana. Esto quiere decir que tenemos la responsabilidad de mantener un buen peso corporal y una dieta saludable. De esta forma evitamos que se den desórdenes hormonales en nuestro cuerpo con demasiada frecuencia.

No obstante, los dermatólogos comentan que las mujeres que entran en la menopausia no pueden evitar que aparezcan los pelos, solo pueden tratar que no se vuelvan blancos mediante la gestión del estrés. Aun así, son muchas las mujeres que deciden recurrir al láser o la electrólisis (técnicas relativamente novedosas) para dañar al folículo y que este no produzca nuevos pelos. Estos métodos consisten en una jeringa que se inyecta en el folículo o la quema mediante una corriente eléctrica del mismo. Ambas técnicas son seguras para todo tipo de pieles.