¿Por qué se celebra el Día Internacional de las Matemáticas el 14 de marzo?

Este 2021se celebra por segundo año consecutivo el Día Internacional de las Matemáticas (#idm314) el 14 de marzo, una vez que la 40ª Conferencia General de la UNESCO proclamara este día en el que venía celebrándose el Día del Número Pi por la propia fecha, en la versión americana, cuyos primero dígitos coincide con este día: 3/14 (14 de marzo).

De esta manera, la UNESCO consolida el reconocimiento actual a las matemáticas por su importante papel para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general.

En este ámbito, desde diferentes países se propone un tema cada año con el objetivo de animar a la gente a participar en este día y crear conexión con esta ciencia. Así del ‘Las matemáticas están en todas partes’ de 2020 pasamos al ‘Mathematics for a better world’ (‘Matemáticas para un mundo mejor’) de este año; un tema que con el que se reconoce a las matemáticas en la mejora de la calidad de vida y más en este época en la que subraya el papel que está desempeñando en la actual pandemia como herramienta insustituible para el monitoreo y la comprensión del fenómeno covid-19.

Prepare to celebrate #idm314 on March 14! Our "Resources" page has the new "Mathematics for a Better World" �� poster (in 8 languages), and files you can use to create your own pins. https://t.co/XBIqVsEHKepic.twitter.com/QDZLyLiQtE