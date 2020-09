Jerusalema es una canción difícil de olvidar. De melodía y ritmo pegadizo, una vez que la escuchas es muy complicado que no acabes tarareándola. Master KG y Nocembo son los responsables de un éxito que ya no entiende de fronteras. Ellos cantaban esta canción entre amigos, y la revolución ya es global. Ni se imaginaban la repercusión que tendría más adelante.

Este éxito se debe en parte a Tik Tok. Una red social que se está convirtiendo en un escaparate para los artistas. Otro ejemplo de ello es 'Savage Love' de Jason Derulo que también empezó a escucharse gracias a esta plataforma.

Para que seamos consciente del fenómeno, 'Jersusalema' acumula ya 126 millones de visitas en Youtube y los responsables del tema todavía no se creen el éxito que se les ha venido encima.

Looking back.I posted the first video of #JerusalemaDanceChallenge on 22 feb 2020 ...and today its worldwide movement..?￰゚ルマ?￰゚ルマ❤ pic.twitter.com/GdY4PLT6fS