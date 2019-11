La polémica canción que Leiva eliminaría del planeta si pudiera

Leiva es un artista que no tiene problemas a la hora de decir lo que piensa. El cantante madrileño intenta ser lo más sincero posible ante las preguntas de los medios, y así ha sido también en esta ocasión.

El pasado viernes, durante una entrega de premios que reunió a buena parte de la industria musical española, al exintegrante de Pereza se le preguntó qué canción eliminaría del planeta. Leiva ni siquiera tuvo que pararse a pensar lo que iba a responder. Sin dudarlo, afirmó que el tema musical al que daría carpetazo sería Cara al Sol.

la respuesta de Leiva cuando le han preguntado q cancion eliminaria del planeta chillo pic.twitter.com/c3snCKjtx6 — lusssio; (@luciaHstings) November 12, 2019

Este es uno de los elementos más asociados al franquismo, ya que se trata del himno de la Falange. Fue compuesto en 1935 y escrito por un grupo de poetas asociados a la ideología falangista, como es el caso de José Antonio Primo de Rivera. Por sorprendente que parezca, a Falange no le gusta que el Cara al Sol se vincule a Franco y todo lo que le rodea.

Leiva dio esta respuesta sobre la canción en cuestión (se ha hecho viral unos días después en las redes) en un momento en el que la exhumación del dictador todavía está reciente. La contestación que dio no sorprende, ya que ha manifestado en varias ocasiones que su ideología está muy alejada de la derecha, y más si se cabe si se trata de extremos.

“Es un drama. Me asusta”, comentó este mismo año en una entrevista, a colación de Vox. “Me da tanto miedo que con todo lo que estamos avanzando llegue alguien y le dé un patadón… con alguien que no condena el franquismo, como Vox… no sé, me aterra”, añadía después.