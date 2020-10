La pobreza infantil se agrava con la covid: alcanzará a 1 de cada tres niños

Save the Children ha alertado de que más de 2,1 millones de niños sufren pobreza en España, una situación de vulnerabilidad que con la pandemia ha empeorado "notablemente" y podría alcanzar a finales de este año a uno de cada tres niños.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este sábado, la ONG de defensa de la infancia recuerda que un 27,4 % de los menores en España -2,1 millones- está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Save the Children estima que, si no se toman las medidas adecuadas, la pobreza puede llegar a alcanzar al 33 % de los niños a finales de este año, porque serán los hogares con menores a cargo los que más sufran los efectos de la crisis económica y social por la pandemia.

Por ejemplo, la organización ha calculado que el riesgo de pobreza de las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por una mujer, aumentará del 41,1 % hasta el 48 % por culpa de la covid-19.

"El riesgo de pobreza no es igual para todos. Si no tomamos medidas urgentes para reducir la desigualdad y la pobreza entre aquellas familias que más lo necesitan, corremos el riesgo de dejar a toda una generación atrás", afirma Andrés Conde, director general de Save the Children.

"Debemos actuar, a nivel estatal y europeo, para acabar con esta lacra que tanto afecta al desarrollo y al bienestar de la infancia en España", reclama el responsable de la ONG.

La última encuesta de Save the Children ya señalaba que las familias con pocos recursos son las que más están sufriendo los efectos de la pandemia: estos hogares han visto reducidos sus ingresos en un 31 % hasta situarse de media en tan solo 6.942 euros anuales.

La organización insiste en que antes de la emergencia, las familias encuestadas ganaban de media 10.143 euros al año, lo que ya las situaba por debajo del umbral de la pobreza; tres meses después, el 32 % había perdido su empleo.

Para apoyar a los hogares más vulnerables, Save the Children puso en marcha desde el inicio de la emergencia el programa "A tu lado", en el que ha atendido a más de 2.000 familias.

Como la de Patricia, con dos menores de 10 y 11 años a cargo. "Mi marido está en paro desde enero y ahora toda la carga cae en mí. Mi contrato solo es de fines de semana y festivos, son 15 horas semanales. En mi casa solo entran 450 euros al mes. Hemos pasado momentos muy complicados en el confinamiento", reconoce. EFE