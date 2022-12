Piden cambiar la letra del himno viral de Argentina en el Mundial: "Soy la única a la que le hace ruido..."

Es imposible que hayas llegado al día previo de la final del Mundial de Qatar 2022 sin haber escuchado el himno que cantan allá donde van los hinchas albicelestes. El 'Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar' de La Mosca Tsé-Tsé, el grupo que en España ya era conocido por la canción 'Para no verte más', se ha convertido en el principal aliento para los Leo Messi, que reconoció en público que le gustaba la melodía, y compañía. No solo lo cantarán los miles de argentinos que están en el país de Oriente Medio para ver la final entre Argentina y Francia de este domingo.

En apenas dos minutos, el tema transmite el anhelo de lograr la tercera Copa del Mundo evocando a los dos iconos argentinos del balón, Maradona (y sus padres) y Messi, pero también a los soldados argentinos de la guerra de Malvinas de 1982. No estará en frente Inglaterra este domingo. De hecho, no se han visto las caras en todo el Mundial. Aun así, este enfrentamiento está siempre presente en la cultura del país. Tanto que la canción apela a "los pibes de las Islas Malvinas a quienes nunca olvidaré".

También apela a "las finales que perdimos". Porque Leo Messi ya tuvo una oportunidad para ser campeón del mundo en 2014. En Maracaná perdió en la prórroga ante Alemania y eso creó mucha tensión en torno al jugador. "Cuántos años las lloré", dice la canción. Ese mismo escenario es protagonista en la siguiente estrofa, ya que allí "eso se terminó". Argentina ganó a Brasil la Copa América de 2021: "la final con los brazucas la volvió a ganar papá". Ahora, quieren "ganar la tercera" copa del Mundial "con don Diego y con la Tota (los padres de Maradona) alentándolo a Lionel".

Un error gramatical

La polémica en Twitter ha estallado por la anterior estrofa: "Y al Diego desde el cielo lo podemos ver". Hace referencia a Maradona, fallecido en 2020. La actriz argentina Carla Quevedo ha reivindicado que "le hace ruido que la canción diga" ese desde y se hace la pregunta que te estás haciendo mientras lo lees: "¿La preposición correcta no sería en el cielo? Porque desde la tierra lo miramos nosotros". Su publicación tiene más de 23.000 'me gusta'.

Un usuario le da la razón por la que se recurre a esta preposición: "Alienta desde el cielo. El recurso poético se llama hipérbaton y consiste en alterar el orden natural sintáctico por razones de métrica o rima. Toda la poesía latina es así. Reconstruido sería: Y al Diego lo podemos ver alentándolo a Lionel desde el cielo". La realidad es otra. No se trata más que el boca a boca el que ha transformado la canción original. La letra siempre dijo "en", pero los aficionados argentinos cantándola la deformaron.

Soy la única a la que le hace ruido que la canción diga “Y al Dieeegooo DESDE el cielo lo podemos ver” ?



Ya sé que no importa, pero la preposición correcta no sería EN el cielo? Porque DESDE la TIERRA lo miramos nosotros…? — Carla Quevedo (@lodecarlaqueved) December 16, 2022





Hay que tener en cuenta que la letra no es de La Mosca Tsé-Tsé, sino de un docente de 30 años, Fernando Romero, que se sintió inspirado por la muerte de Maradona y la victoria de Argentina en la Copa América. Escribió estas estrofas bajo la base de otro tema del grupo que la ha viralizado finalmente: 'Muchachos esta noche me emborracho'. El profesor también utiliza "en" y no "desde", como lo dicen los miles de argentinos que sueñan con que este domingo Argentina gane.