El personaje que conecta The Walking Dead: World Beyond con Fear TWD

MADRID, 11 (CulturaOcio)

The Walking Dead: World Beyond indagará en la historia de la CRM, la misteriosa organización que rescató a Rick Grimes en la temporada 9 de TWD. En su primer capítulo, la ficción ya ha establecido vínculos con otros títulos de la franquicia, presentando a un personaje que podría estar vinculado a Fear TWD.

En la quinta temporada de Fear TWD, Al descubre unos documentos plastificados marcados con el símbolo de CRM, justo antes de ser capturada por la soldado Isabelle (Sydney Lemmon). Este símbolo, que representa las tres principales civilizaciones aliadas, es la insignia que lleva la República Cívica Militar bajo el mando de la teniente coronel Elizabeth Kublek (Julia Ormond).

Durante una conversación con las hermanas Iris (Aliyah Royale) y Hope (Alexa Mansour), Kublek revela en World Beyond que tiene una hija que es "un poco mayor" que las adolescentes y que es soldado de la CRM. "Ella está lejos de mí y eso a veces me asusta", admite Kublek. "Entonces recuerdo que está ayudando a proteger la República Cívica. Ella nos está ayudando con la Alianza de Tres. Ella está asumiendo ese riesgo para ayudarnos a traer de vuelta este mundo. Y eso me hace valiente", añade. Una teoría apunta que, si Kublek dice la verdad, Isabelle podría ser su hija.

"Somos una fuerza que no vivimos por nosotros mismos o por el ahora... Pensamos en el futuro", dijo Isabelle, sugiriendo que la CRM está desarrollando una cura para el virus zombie. La misión de CRM es "centrarse en el futuro y la reconstrucción de lo que todos tuvimos una vez".

En World Beyond, Kublek les confía a Iris y Hope un mapa que las lleva a un centro de investigación de la CRM en el estado de Nueva York, donde el padre de las niñas está "progresando" en la búsqueda de la cura. Este llamado "intercambio científico" entre Campus Colony y la República Cívica es "crítico para la Alianza, para el futuro del planeta", advierte Kublek.