María Teresa Campos, a su regreso a COPE en 1998: "Tengo la impresión de volver a mi casa"

María Teresa Campos ha sido la reina indiscutible de las mañanas de la televisión española. Quizás menos conocida haya sido su faceta en radio, a la que también dedicó buena parte de su vida. En ella se volcó desde muy joven, y este medio le devolvió su esfuerzo con varios premios, entre ellos dos Ondas.

La reina de las mañanas

Mari Tere, como la conocían entre bambalinas, se trasladó en los 80 a Madrid para incorporarse a la televisión, medio que la llevaría a lo más alto. Allí, durante nada menos que dieciséis años, de 1990 a 2006, presentó programas magacín diarios en las principales cadenas, buena parte de ellos en las mañanas por lo que pasó a ser conocida como "la reina de las mañanas".

"Agradecida" de volver a la radio

Pero la reina de las mañanas guardaba su amor por la radio en un rinconcito de su corazón. De sus 50 años de trayectoria, en 26 contó con programa propio en las ondas. Fue en 1968 cuando Campos fichó por esta casa, Radio Popular COPE en Málaga y comienzaba a presentar el espacio Español Pop, en el que toma contacto con celebridades de la música española de los 60.

Una década después daba el salto a RNE y en 1980 fue nombrada directora de Informativos de Andalucía de RCE, por lo que se llevaría un Premio Ondas 1980, su primer gran reconocimiento nacional. Volverá a ser premiada con este galardón en 2003 por "su labor de dignificación de la televisión popular".









"De nuevo la radio"

A COPE regresa en 1998 para hacerse cargo de La Tarde de COPE, trabajo que compatibilizó con su programa matinal en Telecinco, y en el que estuvo al frente durante dos temporadas.

"De nuevo la radio, de nuevo esta emoción extraña conocida y añorada por mi de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, de una de ellas y tengo el sentimiento como de estar empezando a vivir el principio de algo, todo está por empezar", comenzaba su andadura en La Tarde deCOPE el 29 de septiembre de 1998. Puedes escucharlo en este audio:

"Doy las gracias a la COPE porque me haya permitido volver"

Entonces era una estrella de la televisión, pero que ponía en valor "esas otras cosas de la radio" y daba "las gracias" a COPE "porque me haya permitido volver".

Para ella, la radio significaba "años y años de esfuerzo, de trabajo y además de felicidad", donde encontró "amigos y cariño".

Un medio con "magia" que en su opinión permitía "a la gente agudizar un poco la imaginación para que no se los demos todo hecho".

Era una niña que me tenía por feilla y de pronto me ligué al más guapito de la pandilla

"El mejor premio que puede tener un profesional es encontrar gente que te diga como a mí, 'estoy contigo y oigo tu programa todos los días porque es lo único que me quita las penas'. Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que te puedan decir".

"Sin trabajo no se consigue nada"

Trabajadora incansable, en buena medida, la razón de su éxito. "Sin trabajo no se consigue nada, luego está lo que te has cultivado y la capacidad de cada uno", le reconocía a Adolfo Arjona, en COPE (noviembre de 2011).

Querida además por su enorme naturalidad en la pantalla y en el micrófono y muy "fiel a lo que le parecía justo". Llevar la naturalidad a un medio, reconocía "está envuelto de un oficio porque por muy cercana que yo sea luego estoy yo la de la vida real".

Objetividad por justicia

Para ella la objetividad del periodista había que ponerla en cuarentena. "Es difícil, porque todo está pasado por la subjetividad". 'Por eso ella prefería cambiar esa objetividad del periodista por la justicia.

"Estoy a favor de tomar la iniciativa en el amor"

Así se lo confesaba a al periodista Amalia Enríquez, en Directamente Encarna (COPE- mayo de 1990). A María Teresa el amor le llegó pronto. Tuvo su primer novio con 14 años, "precoz para la época". "Me pilló de sorpresa porque era una niña que me tenía por feilla y de pronto me ligué al más guapito de la pandilla y pensé 'pues no debo de estar tan mal".

En el amor, "no me gustan las estrategias, creo en la espontaneidad porque la mejor forma de conquistar a alguien es siendo como eres".

Una entrevista en la que reconocía su "generosidad" en el amor y su exceso de romanticismo. Pincha en el siguiente audio para escuchar la entrevista completa:

Las primeras palabras de Carlos Herrera al conocer su muerte



"Ha muerto María Teresa Campos. La voz que ustedes escuchaban cuando anduvo por esta casa, por COPE en la Tarde de COPE, hace ya algunos años. María Teresa Campos, una de las comunicadoras más populares y queridas del país que a lo largo de años y años ha estado dando lecciones y cátedras de bonhomía, de buena comunicación, de buen periodismo en diversos medios", destacaba Carlos Herrera.

