Pepe Viyuela da marcha atrás y aclara el polémico adjetivo que le puso a Vox :“No se me ocurriría”

El actor Pepe Viyuela ha salido al paso para matizar sus propias palabras sobre Vox y que le han situado en las últimas semanas en el centro de la polémica. Y es que una columna de opinión del intérprete se convirtió en toda una fogata cuando se dirigió al partido que preside Santiago Abascal a colación de asesinato del joven Samuel Luiz en la puerta de una discoteca hace meses.

En dicho espacio de opinión se refería a Vox como un “cáncer” y se mostraba muy crítico con la postura de la formación política respecto al suceso. Ahora Viyuela se encuentra en promoción por el estreno de su última película y, a través de una entrevista con El Mundo, ha querido matizar sus palabras y explicarse más en profundidad sobre su columna de opinión.

Viyuela: “Que el cáncer de Vox no se convierta en metástasis”



Y es que el actor se estrenaba hace sólo unas semanas como columnista en el diario Público, donde pedía más justicia para Samuel Luiz, más allá de las personas que presuntamente han cometido el crimen y que ya fueron detenidas por la policía. “Hay mucho más que hacer. Si nada nos libra del desprecio hacia los asesinos, nada debe hacerlo tampoco respecto a quienes los alientan desde la cómoda sombra de un escaño”, criticaba enfadado Viyuela en el citado medio.

El intérprete llega a tal punto de comparar claramente al partido de Santiago Abascal, al que terminaba nombrando, con un “cáncer”. “Los tumores deben ser aislados y extirpados para devolver la salud al cuerpo enfermo, y la salud de nuestra democracia peligra mientras no seamos conscientes de la amenaza que supone consentir la impunidad de los venenosos discursos de matones disfrazados de políticos. De nosotros depende que el cáncer de Vox no se convierta en metástasis”, concluía Viyuela en una frase que ha hecho saltar la polémica por los aires.

Viyuela explica sus palabras sobre Vox: “No se me ocurriría”



No obstante, este miércoles, al ser preguntado en una entrevista si responsabilizaba directamente a los de Abascal del asesinato de Samuel, el actor matizaba sus palabras de la columna de opinión: “En ningún momento. No se me ocurriría decir algo así, pero sí afirmo que el contenido de sus discursos puede llegar a alentar ese tipo de violencia y otras. Lo que pretendía hacer era poner el acento en la prevención frente a ese tipo de discursos lanzados desde lugares de privilegio y manifestar mi deseo de que, si se seguían utilizando, pudiera llevarse a cabo un cordón sanitario”, explicaba un Viyuela mucho más conciliador, aunque seguía siendo crítico con Vox.

Eso sí, explicaba que en ningún caso pediría su ilegalización y que debe aprender a “convivir con ellos”: "De ilegalización nada. ¿Quién soy yo para pedir eso? Creo que sería incluso peligroso, porque los victimizaría excesivamente. Podemos estar en las antípodas ideológicas, pero por una simple cuestión de sentido común debemos aprender a convivir. Nadie sobra aquí”, concluía el actor, que estas semanas estrena película con el también humorista José Mota.

