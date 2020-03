Pepe Reina estalla por esta explicación tras la compra de test defectuosos: "¡Una vergüenza!"

Hace unos días, “estallaba” la polémica desde Sanidad. El Ministerio reconocía que compró una ingente cantidad de tests rápidos que resultaron ser defectuosos. Así se percataron tras realizar las comprobaciones pertinentes y proceder al reparto entre las comunidades autónomas que más los necesitasen. La empresa en cuestión era Shenzhen Bioeasy Technology. Además, desde la Embajada de China en nuestro país se lanzaron varios tweets donde efectivamente contaban que habían provisto al Ejecutivo de una lista de fabricantes recomendados. Sin embargo, no se le prestó atención a esas sugerencias ya que dicha empresa no cuenta todavía con la licencia de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para realizar una distribución y correspondiente venta de sus productos.

Un error que provocó que Sanidad tuviese que devolver los lotes de esos tests rápidos que resultaron ser ineficaces. Sin embargo, desde el Ministerio se anunció también que ese mismo fabricante les enviaría lotes de vuelta ya fiables. Algo que sorprende ya que, insistimos, fue la Embajada de China en nuestro país quien advirtió que esa empresa no tenia la licencia correspondiente para operar.

La valoración del guardameta Pepe Reina a la información respecto a los tests por parte del Gobierno

Reina ha rescatado un tweet del político Toni Cantó del día de ayer en el que se muestra el turno de preguntas de la rueda de prensa celebrada ayer y encabezada (como es habitual) por el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. En el vídeo, podemos ver como un periodista le pregunta lo siguiente a Simón: “¿Por qué han vuelto a confiar en la empresa que les envió los test defectuosos? ¿Cuánto costaron?” A lo que responde, “pasando la pelota”: “La pregunta yo creo que sería para la directora general de cartera y farmacia, Patricia Lacruz”.

Lacruz de manera totalmente incongruente traslada las siguientes palabras a la ciudadanía al respecto: “Todos los pedidos se realizan a fabricantes o en su defecto, vamos a distribuidores intermediarios o empresas que al fin y al cabo nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin para poder adquirir cualquier producto que es necesario para hacer frente a la infección del COVID-19. Estas empresas pueden ser nacionales o de China y otros países europeos”. No tiene nada que ver lo que se le pregunta con la respuesta. Decirlo todo sin decir nada.

Y esta es la valoración que realiza Pepe Reina a lo sucedido ayer en rueda de prensa y que causó burlas hacia la directora de Farmacia en redes sociales:

Las preguntas están preparadas de antemano, filtradas para no poner al gobierno en un aprieto y no desvariar su gestión.

Y aun así, no saben responder.

Esto es un espectáculo vergonzoso. — Joaquim Artur Coronilla i Sanç ?￰゚ヌᄌ (@Joaquim09621143) March 28, 2020

Para el guardameta, se trata de “¡¡realmente una vergüenza!! Están haciendo el ridículo día tras día....¡INCREÍBLE!”.

Una declaración bastante clara por parte de Reina que comparten muchos seguidores en redes sociales sobre esta respuesta bastante inaudita que carece de algún sentido, ya que no da el motivo por el que confía el Gobierno de nuevo en la empresa que envío tests defectuosos ni se facilita la cantidad de dinero que se gastaron en ellos.

Las preguntas están preparadas de antemano, filtradas para no poner al gobierno en un aprieto y no desvariar su gestión.

Y aun así, no saben responder.

Esto es un espectáculo vergonzoso. — Joaquim Artur Coronilla i Sanç ?￰゚ヌᄌ (@Joaquim09621143) March 28, 2020

Situación actual de material sanitario llegado a nuestro país

Por el momento, han llegado a las Islas Baleares un cargamento con 7 toneladas de material sanitario que se empleará para proteger a aquellas personas que ayudan a los demás. Se trataría de mascarillas y material de protección, no de tests rápidos. Sin embargo, hacia Shangai se dirige un avión de Defensa que suministrará a su vuelta en nuestro país de no sólo material sanitario sino de aquellos tests que necesitan los sanitarios para detectar el coronavirus a aquellos pacientes que presentan síntomas. Así lo anunciaba el Govern de Baleares a través de twitter.