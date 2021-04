Pedro Mouriño, en COPE: "Hay varias CC. AA. interesadas en comprar la vacuna rusa en cuanto se autorice"

Pedro Mouriño es CEO de IberAtlantic -un hólding de inversión- además de cónsul honorario de Rusia para Galicia. Pero este empresario de 47 años ha pasado a ser más conocido por ser la persona que el pasado 11 de febrero se reunió con representantes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso -en esa reunión estuvieron el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el viceconsejero Antonio Zapatero- que mostraron su interés por comprar la vacuna rusa contra el coronavirus en cuanto se aprobara y con el fin de dar un empujón a la inoculación.

En declaraciones a COPE, Mouriño elude entrar en las conversaciones mantenidas por razones de confidencialidad, pero nos confirma ese encuentro. "Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es exactamente lo mismo que ha hecho la Comisión Europea con el resto de empresas farmacéuticas. Es decir, cuando tú estás explorando la posibilidad de producir y de distribuir una vacuna lo primero que haces es un plan de negocio y eso es sondear a los posibles compradores si tienen interés y si tienen necesidad. Y, por otra parte, el potencial comprador lo que tiene que sondear es cómo es el estado de esa posible venta. Es decir, cómo está la tramitación de las licencias, cómo serían las capacidades productivas y el posible calendario de entrega de las mismas. Es una práctica habitual".

Esa reunión con la Comunidad de Madrid ha sido la primera en conocerse y aunque no nombra a más regiones sí que confirma que ha habido más encuentros e interés por parte de otras. "Clarísimamente que sí. Este es ahora mismo el mayor problema que tenemos en España, en Europa y en el mundo".

Este empresario se pronuncia también sobre la forma de compra centralizada de vacunas por parte de la Comisión Europea. "Al principio de esta crisis pensábamos que teniendo una única voz íbamos a tener un acceso más rápido, en mejores condiciones y de mayor fiabilidad que el resto de actores que están en el mercado en la búsqueda de estas vacunas. Esto era la ideal original y no era una mala idea. Pero ¿qué pasa cuatro meses después de haberse iniciado este proceso? Que es un auténtico fracaso. Así, por ejemplo, Serbia tiene cuatro veces más ritmo de vacunación que el resto de países de la UE.

O que ahora vemos cómo Reino Unido lleva un ritmo muchísimo más alto. Y el único país que desde el primer momento advirtió de que esta estrategia conjunta nos llevaría al fracaso, Hungría, y buscó la adquisición de la vacuna rusa pues tiene un ritmo de vacunación del doble que el resto de socios comunitarios. Estos ejemplos evidencian que hay que superar esta estrategia de adquisición conjunta porque no está dando resultados. Teóricamente no es mala, pero en la práctica no funciona'.

EL PAPEL DE ESPAÑA

¿Puede una región o un estado salirse del programa centralizado de compras de vacunas que realiza la Comisión Europea? Mouriño nos dice en COPE que sí. "El marco legal que tenemos hoy en día en España -que es uno de los países más descentralizados del mundo- otorga competencia plena en materia sanitaria a nuestras CCAA. Por lo tanto, si son las CCAA las que diariamente gestionan la compra de fármacos para los hospitales y los centros de salud, la excepción sería no poder comprar esta vacuna".

Él va más allá y cree que el Gobierno de Pedro Sánchez debería ser más proactivo en su compra. "Ya hay estados que la han comprado. Es decir, el marco legal actual autoriza que por el procedimiento de urgencia los reguladores nacionales -en el caso de España sería la Agencia Española del Medicamento- pudiesen aprobar esa vacuna solo para el país. Esa es la vía que ha utilizado Hungría. España no quiere utilizar esa vía y está esperando a la autorización de la Agencia Europea del Medicamento.

Entonces cuando se tenga la autorización hay una primera posibilidad que es la compra conjunta por parte de la Comisión Europea -que posiblemente no prosperará- y, por lo tanto, bajas el nivel. Y ahí es cuando entra el nivel estatal o en el caso de países como España o Alemania, donde hay estados federales o cuasifederales, pues está claro que las CCAA u otros estados van a estar interesados porque tienen una necesidad evidente de adquirir más vacunas y cuanto antes mejor".

Antes de llegar a ese punto,piensa que el Ejecutivo central debería dar un paso al frente, como ya lo ha dado Angela Merkel en Alemania. "Cualquier administración o cualquier político tiene que explorar todas las vías posibles para solucionar este problemón. España ha tenido una posición confiada con la gestión de la UE y no digo que sea por mala fe. Quizás ha sido una posición demasiado relajada. Habría que pedirle al Gobierno ser más proactivo y menos pasivo". Un paso al frente que defiende para la reactivación, cuanto antes, de nuestra economía.

REUNIÓN RUSIA-ESPAÑA

Por último, Mouriño arroja algo más de luz sobre la reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental que el pasado 26 de febrero mantuvo la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con el viceprimer ministro ruso, Alexander Nóvak. "Las autoridades rusas le trasladaron al Gobierno que dos empresas españolas estábamos en un proceso de trasladar esa capacidad productiva a nuestro territorio. Aún no ha finalizado, pero lo más probable es que tengamos al final de esta negociación, en las próximas semanas, en los próximos meses, la producción de la Sputnik V en España".

El empresario sí confirma que esa producción se haría mano a mano con el laboratorio gallego Zendal, pero no pone fecha y lo supedita todo a la autorización final de la Agencia Europea del Medicamento. Ese 26 de febrero, por cierto, mientras España y Rusia mantenían esta reunión bilateral, Pedro Sánchez participaba en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

En COPE le hemos preguntado también por las acusaciones veladas sobre la injerencia que el Kremlin podría realizar en Occidente al introducir esta vacuna. Contesta tajante. "Estamos hablando en términos de vidas humanas, de pandemia, en los que no pueden primar criterios geopolíticos ante un problema de salud pública. Me sorprende que esos argumentos geoestratégicos no se pongan encima de la mesa con AstraZeneca. Es una empresa británica y con el Brexit de por medio yo no veo que nadie cuestione en términos políticos al Reino Unido.

A los ciudadanos lo único que les preocupa es que la vacuna sea segura y eficaz. Por lo tanto, si la vacuna rusa o cualquier otra es segura y eficaz, la misión y la obligación de las autoridades españolas es incorporarla lo antes posible para acabar cuanto antes con esta pandemia".