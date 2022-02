Paula Hitler, la discreta hermana del Führer: su relación con Eva Brown y por qué no jugaba con su hermano

Paula Hitler no fue la única hermana de Adolf Hitler pero sí la más pequeña. Ambos fueron los únicos de los seis hijos de Klara y Polzi Hitler que sobrevivieron hasta la mayoría de edad.

Tras la guerra, ella misma contó que debido a la diferencia de edad con su hermano, este no solía prestarla demasiada atención ni tenerla en cuenta en sus juegos infantiles en los que él solía interpretar el rol de líder.

La relación de ambos se podría decir que fue cordial. Casi 20 años estuvo Paula sin ver a su hermano cuando este abandonó la casa familiar en 1908 tras la muerte de su madre.

Eso sí, mantenían una correspondencia esporádica. Paula Hitler acostumbraba a escribir al Führer por su cumpleaños, cartas a las que Hitler solía responder con una breve nota de agradecimiento acompañada de algún detalle como jamón ibérico español o dulces, regalos que según cuentan, él mismo habría recibido previamente. En otras misivas, Hitler le recomendaba libros, uno de ellos El Quijote, porque pensaba que le "divertirían mucho".

SU RELACIÓN CON EL NAZISMO

No está muy clara la implicación de Paula en el régimen nazi. Algunos expertos consideran que nunca mostró interés por el nazismo y que nada tuvo que ver en uno de los periodos más oscuros de la historia, mientras que para otros tuvo un papel más activo.

A esta tesis influye el hecho de que se habría comprometido con el doctor Erwin Jekelius, oficial del Tercer Reich que sería acusado de la muerte de cerca de 4.000 personas en las cámaras de gas. Este amorío no parece que fuera del agrado del dictador que que envió al psiquiatra al frente oriental, donde moriría.

En alguna ocasión Paula llegó a confesar que hubiera preferido que su hermano "siguiera su ambición original y se convirtiera en arquitecto (...) El destino final de mi hermano me afectó muchísimo. Él fue mi hermano, no importa qué haya ocurrido. Su final me trajo una indescriptible tristeza como hermana".

CAMBIO DE APELLIDO: DE HITLER A WOLF

Lo que sí se sabe es que llegó a cambiar su apellido de Hitler a Wolf. Wolf, que significa lobo en inglés y habría sido sugerido por su hermano, que era licántropo, es decir, creía en el poder del hombre para convertirse en lobo.

No obstante el cambio no le sirvió de mucho porque ya todos sabían quién era. Paula fue despedida de una compañía de seguros de Viena, al parecer por estos lazos familares, lo que habría llevado al dictador a ingresarle mensualmente en su cuenta 250 marcos. A partir de 1938 doblaría esta suma hasta los 500 marcos mensuales, una cantidad que incrementaba cada Navidad con una paga extra de 3000 marcos.

Con la ayuda económica de su hermano Paula compraría una pequeña y vieja casa en Weitten, que ella misma iría restaurando y un piso de dos habitaciones en Viena.

SU RELACIÓN CON EVA BRAUN

Paula Hitler no tuvo trato con la mujer de su hermano, Eva Braun. Tras la guerra, cuando fue retenida por la inteligencia estadounidense explicó que en los últimos diez años habría visto solo en un par de ocasiones a su hermano, y a Brown, tan solo una.

En 1952, se mudó a las montañas a las afueras de Salzburgo, Austria y falleció a los 64 años.