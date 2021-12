El pasaporte sanitario ya puede implantarse en un microchip subcutáneo

La empresa emergente sueca Disruptive Subdermals ha creado un microchip que se puede implantar bajo la piel y que muestra los detalles del pasaporte de la vacuna Covid-19 cuando se escanea. El implante escaneable preprogramado mide 2 por 16 milímetros y se activa en conexión con un dispositivo móvil exterior. "Tengo un implante de chip en mi brazo y lo he programado para que tenga mi pasaporte Covid-19 en el chip, y la razón es que siempre quiero tenerlo accesible", explica Hannes Sjoblad, director gerente de Dsruptive Subdérmicos. Sjoblad muestra con gusto cómo es posible escanear el chip con su teléfono para abrir un archivo PDF que muestra todos los detalles de su certificado Covid-19 digital de la UE, similar a la tarjeta de vacuna de los EE. UU. Indica que está vacunado contra Covid-19, o que la persona ha sido examinada con resultado negativo. “Esto significa que siempre es accesible para mí o para cualquier otra persona, de verdad, que quiera leerme. Por ejemplo, si voy al cine o voy a un centro comercial, la gente podrá comprobar mi estado incluso si no tengo mi teléfono”, dice Sjoblad, que también dirige la start-up Epicenter Stockholm. .

Un implante cuesta unos 100 euros, pero no están a la venta para particulares, sino para empresas o instituciones. No son dispositivos de seguimiento y solo responden al escaneado. “Si comprende cómo funcionan estos implantes, que no tienen batería ni pueden transmitir una señal por sí mismos, que son básicamente pasivos, entenderá que no tienen sentido las controversias surgidas en las redes sociales”, rechaza Sjoblad las acusaciones de haber creado un artilugio al servicio del control global. "Nunca pueden decir tu ubicación, solo se activan cuando los tocas con tu teléfono inteligente, por lo que esto significa que no se pueden usar para rastrear la ubicación de nadie".

Sjoblad también afirma que no es necesario retirar el implante para actualizarlo. “Es fácil actualizar el implante, puede usar una aplicación en su teléfono para cambiar lo que está en el chip. Entonces puedo agregar nueva información al chip todos los días. Ayer era mi Linkedin, hoy es mi certificado Covid-19, mañana podría ser otra cosa ”, señala. Su empresa ha creado otro implante de chip que puede medir la temperatura corporal en personas y servir como sensor de temperatura escaneable en el que tiene puestas grandes esperanzas comerciales. Sjoblad trabaja en los implantes subdérmicos desde 2014, cuando organizó fiestas de implantes en salones de tatuajes a los que acudían voluntarios para que les colocaran microchips debajo de la piel y demostrar así que eran inocuos para la salud. Miles de personas en Suecia llevan implantado uno de estos microchips, que a menudo sustituyen la tarjeta de entrada a la sede de la empresa o las llaves de la propia casa. La mayoría los lleva implantados por encima de sus pulgares, lo que les facilita escanearlos en sus hogares, gimnasios y oficinas o pagar el transporte público solo deslizando sus manos sobre los lectores digitales.