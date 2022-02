La pandemia imparable: ¿Cómo evitar que te conviertas en un obeso?

Los ciudadanos aprendimos en nuestras propias cocinas que los alimentos más sanos ayudaban a mejorar nuestra salud, pero la obesidad sigue siendo una pandemia difícil de frenas y alcanzará pronto a una de cada cuatro personas. Su prevalencia, detallan los expertos en COPE, sobrepasaba el 20% antes de la pandemia y desde entonces la obesidad está aumentado y se acerca al 25% de la población.

La pandemia, además, impidió el seguimiento médico de estos pacientes y eso, nos dice la Dra. Juana Carretero en COPE ha hecho que aumente el problema provocado por el exceso de peso. La vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) nos recuerda que “hay muchos pacientes que se han perdido durante en el circuito sanitario durante los primeros meses de la crisis sanitaria y ahora hay que hacer que vuelvan para que tengamos otra vez el control de su obesidad, diabetes, cifras de hipertensión y que no desarrollen una insuficiencia cardiaca cuando los veamos porque están ya en un estadio avanzado”.

Además, especialistas como el nutricionista Aquilino García, vocal nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, explica en COPE que “en España tenemos muy fácil seguir las recomendaciones para prevenir la obesidad, porque basta con seguir la dieta mediterránea”, como hicieron muchos ciudadanos durante el confinamiento y en los momentos en los que ha disfrutado del tiempo necesario para preparar estos platos y consumir estos alimentos.

LA PANDEMIA DE LA OBSIDAD

Comer diariamente alimentos ultraprocesados aumenta un 62% el riesgo de mortalidad. Es solo un ejemplo de los problemas que ocasiona para nuestra salud una mala alimentación y lo sencillo que puede resultar corregir estos hábitos poco saludables.

De hecho, muchos españoles aprendieron a cocinar durante esta crisis sanitaria al no poder ir a restaurantes por el confinamiento. Tres de cada cuatro ciudadanos se alimentan ahora de una manera más sana y más de la mitad no ha cambiado su dieta (tanto si era sana como si no), según el Barómetro FOOD 2021, que explican en COPE desde Edenred.

Sin embargo, no todos los ciudadanos se pusieron el delantal y un 36% siguió pidiendo comida a domicilio de los restaurantes que ya conocía y 7 de cada 10 afirma que seguirá haciéndolo después de la pandemia. No toda esta comida a domicilio a través de distintas plataformas es precocinada, pero sí ayuda a que siga aumentando la obesidad en nuestro país.

De hecho, el confinamiento hizo engordar a casi la mitad de los españoles y ese aumento de peso afectó a un 76% de las personas con las rentas más bajas, según nos cuentan en COPE los responsables del del estudio Predimed Plus, una de las mayores investigaciones en España sobre nutrición y estilo de vida.

Ante estos datos, la doctora Juana Carretero insiste en COPE en que “la obesidad está ya relacionada con al menos una docena de cánceres, como el de endometrio, el de colon, de mama o de próstata”.

Además, la obesidad deteriora el sistema inmune y se hace imprescindible abordar esta enfermedad como algo prioritario.

COCINA MEDITERRANEA

“La alimentación a base de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, cereales integrales y el aceite de oliva es fundamental”, añade en COPE el farmacéutico Aquilino García, “pero también es necesario dormir las horas necesarias y hacer un ejercicio físico regular para ganarle la batalla a la obesidad”.

De hecho, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) señalan en COPE que la obesidad acortará en tres años la esperanza de vida para 2050 y será responsable de la muerte de 92 millones de personas en el mundo durante las próximas tres décadas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) .