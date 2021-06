País Vasco, La Rioja o Madrid: las CC.AA que no emiten el certificado covid a unos días de entrar en vigor

Se anunció hace varias semanas y lo cierto es que ya es una realidad: en tres días entra en vigor el Certificado Digital UE Covid que permitirá a los ciudadanos poder viajar este verano con todos sus datos relacionados con la covid-19 en él.

No obstante, y a menos tres días de que el certificado entre en vigor a nivel internacional, en España son tan solo once comunidades y la ciudad autónoma de Ceuta las autonomías que pueden emitir estos documentos a día de hoy. España ha emitido, con datos del lunes, un total de 2.718.272 certificados covid digitales para viajar de forma más rápida y segura, sin contar con las comunidades que aún no pueden emitirlos.

El certificado covid: solo se emite en once comunidades y Melilla

"Ya son doce las comunidades que emiten los tres modelos y siete las que emiten los de valoración y recuperación", aseguró el pasado lunes en rueda de prensa la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Además, indicó que la gran mayoría de estos certificados son de vacunación, aunque muchos españoles han optado por el de las pruebas diagnósticas o de enfermedad.

No obstante, hay otras seis comunidades (Cantabria, País Vasco, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) y la ciudad autónoma de Ceuta las regiones que todavía no pueden emitir este tipo de certificados. Teóricamente se trata de una medida que debería estar completamente implantada el próximo 1 de julio, día en el que entra en vigor a nivel internacional. Sin embargo, las seis autonomías y Ceuta tan solo emiten dos certificados: el de vacunación y el de recuperación, que en cualquier caso no es necesario para conformar el certificado covid que se pretende implantar desde Bruselas.

Recordamos que el certificado planteado por la Unión Europea y que entrará en vigor el próximo jueves sirve para acreditar que el titular del mismo ha recibido las dos dosis de una vacuna contra la covid-19 autorizada por la EMA o la OMS, que cuenta con una prueba diagnóstica negativa (así como la prueba de antígenos) o que el titular ha pasado la enfermedad en los seis meses anteriores a la solicitud del certificado.

EFE/ Fernando Villar





La pregunta ahora entonces es: ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué hay todavía varias comunidades que no puede emitir el certificado? Lo cierto es que este tipo de documentos lo emiten las autonomías junto al Ministerio de Sanidad. No obstante, en este caso, Sanidad tan solo puede certificar dos supuestos: que una persona esté vacunada o que haya pasado la enfermedad. Por su parte, y en cuanto a las pruebas de diagnóstico, deberán ser validadas por cada autonomía. En otras palabras, la emisión depende en gran medida de cada comunidad. En cualquier caso, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no han querido pronunciarse pero han asegurado a COPE.es que el próximo miércoles se publicará una nota de prensa oficial sobre la emisión del certificado covid.

Sea como sea, lo que está claro es que el pasaporte covid ha llegado con fuerza y a tan solo tres días de que entre oficialmente en vigor el reglamento europeo, casi tres millones de españoles han volcado sus confianzas en este documento digital para poder viajar de forma segura durante los próximos meses de verano.