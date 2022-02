Paco León: el papel que le dio el salto a la fama, su mensaje a Fernando Simón y su relación con Nicolas Cage

El actor Paco León es una de las figuras más reconocidas en la pequeña y gran pantalla española. El sevillano, que nació un 4 de octubre de 1974, dio el salto a la fama con su papel de Luisma en la serie 'Aída', que estuvo casi 10 años en emisión (desde 2005 hasta 2014). Paco nació en el barrio sevillano del 'Parque Alcosa', según informa la revista Lecturas, y es hijo de la actriz Carmina Barrios y de la también intérprete María León.

"Con los ojos muy grandes, la boca muy chica y paradito", así se define de una forma muy particular León. Su primera aparición en la pequeña pantalla se produjo en el año 1999, en Canal Sur. Pocos años después, en 2003, es fichado por Antena 3 para participar en 'Homo Zapping', en el que Paco imitaba a personajes mediáticos como Raquel Revuelta o Anne Igartiburu, provocando las risas de los espectadores. Su gran papel hasta la fecha, tal y como se mencionaba anteriormente, viene con Luisma en 'Aida', con el que alcanza la popularidad. Por ello, obtiene diferentes premios: TP de Oro al mejor intérprete de televisión (2005,2010), dos Fotogramas de Plata (2005,2007), premio de la Academia de Televisión (2005, 2007 y 2008) y el premio de la Unión de Actores (2005).





El salto al cine lo realizó en el año 2009 con la película 'Dieta Mediterránea', un film que tuvo un a gran acogida en el Festival Internacional de Cine de Berlín. De esa experiencia, a Paco León le queda un buen sabor de boca y, tres años después, dirigiría su primera película. 'Carmina y Revuelta', una cinta protagonizada e inspirada en su madre y su hermana. El éxito fue tal que, en 2014, decide estrenar una secuela llamada 'Carmina y Amén'.

El llamativo consejo de Paco León a Fernando Simón para cuando acabase la pandemia

A mediados de marzo de 2021, Paco León visitó el programa de 'La Resistencia'. En un momento dado de la entrevista, el conductor del programa dejó a un lado su trayectoria profesional y les hizo una pregunta sobre Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El comunicador declaró que, hace unos meses, como consecuencia del momento por el que pasaba la pandemia, el responsable sanitario probablemente fuera la persona más famosa de nuestro país."¿Cómo creéis que va a gestionar él, no el fin de la pandemia, sino ya no ser famoso en un tiempo? Quizás pueda convertirse en un juguete roto del coronavirus en unos años", preguntó Broncano.





Ante su pregunta, Paco León no dudó y fue el primero en responder. "Fernando, poco a poco. Ahora te agobia la fama, seguro, no quieres salir a la calle y te agobias. Yo, que he pasado por todo esto, recuerdo una vez que estaba agobiado y me fui a Nueva York y, después, me aburría porque nadie me llamaba, no era famoso", comenzó diciendo León, entre risas, basándose en su propia experiencia.

Poco a poco, Fernando. pic.twitter.com/OOCLado6lK — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 22, 2021

"Así que te recomiendo que, cuando la dejes, como los antidepresivos u otras cosas, sea poco a poco", le recomendó el actor en tono de broma. "Fernando, poquito a poco", concluyó León, dándole ánimos al experto.

Su salto a Hollywood y su 'cara a cara' con Nicolas Cage

Lo adelantó Carmina Barrios, su madre, a finales de 2020 durante una entrevista que le hizo Bertín. "el no puede decir nada, pero yo sí". Con esa rotunda frase, la protagonista de "Carmina o Revienta" y "Carmina y Amén" confirmó que Paco León ha estado rodando una película con Nicolás Cage. Se trataría de un proyecto al más puro estilo Hollywood.

Con el paso del tiempo, han trascendido más detalles de esa primicia que lanzaba su madre. El protagonista de 'Aída' es uno de los intérpretes de 'The Unbearable Weight of Massive Talent, una película dirigida por Tom Gormican y en la que Paco comparte protagonismo con Nicolas Cage. Es un gran proyecto para el intérprete español, ya que se encuentra próximo a su estreno. De hecho, en una de sus últimas intervenciones, habló sobre su primera impresión del mediático actor internacional. "Es un tío muy normal, muy sencillote". Sobre la experiencia de rodar en inglés, aseguró que ha sido "interesante y fuerte" pues era algo que no había hecho nunca y le producía al mismo tiempo "mucha intriga descubrir el resultado".





Su contundente opinión sobre el paso de su madre por MasterChef Celebrity: "No le interesa"









Carmina Barrios dijo varias veces en 'MasterChef Celebrity' que su hijo le animó a que participara en este concurso que nos dejó momentos maravillosos para recordar. Y lo cierto es que la actriz está dejándose la piel en las cocinas de RTVE, demostrando sus capacidades culinarias y... sorprendiendo a todo el jurado porque tiene bastante destreza en la cocina.

En COPE.es, hablamos Paco León y nos aseguró que su madre está disfrutando mucho del programa de cocina en el participa aunque hay muchos platos que no le interesaban: "Son pruebas y no tiene nada que ver, aparte que hace cosas que no le interesan para nada, como cocinera, cuando haces cosas que no te interesan, a ella no le interesan los pasteles. Le gusta jugar fuerte y se lo está pasando muy guay, se lo ha pasado muy bien".

Sobre si él se atrevería a hacer algo así, reconocía: "Si tuviera todo el tiempo del mundo no sé si lo emplearía en eso, pero lo tendría que tener, tengo tantas cosas que hacer de lo mío, hay que tener tres meses si vas bien. Igual te echan en la primera, pero si vas bien te quedas".

'Rainbow': uno de los últimos proyectos en España de Paco León que verán la luz pronto

En agosto de 2021, el actor y cineasta Paco León comenzó a rodar su nuevo proyecto, la película “Rainbow", su versión "contemporánea y muy libre" del clásico literario "El maravilloso Mago de Oz", que supondrá el debut como actriz de Dora Postigo, hija de la fallecida Bimba Bosé.

“Rainbow” cuenta el viaje de una adolescente, interpretada por Postigo, quien estará acompañada por otros jóvenes talentos de la música como Áyax Pedrosa y Wekaforé Jibril, y por veteranos de la interpretación como Carmen Maura, Carmen Machi y Luis Bermejo.

Hovik Keuchkerian, Samantha Hudson, Carmina Barrios y Soraya Yasmin serán también parte del reparto de la cinta, que cuenta con la colaboración especial de Rossy de Palma y Ester Expósito, según ha contado este jueves Netflix en un comunicado.

“Estoy muerto de miedo y de ganas por ver en qué se va a convertir esta película escrita en confinamiento, que creo que es un paso adelante en mi carrera como director. Una película más grande, no solo en presupuesto, semanas de rodaje y complejidad de producción”, apuntaba León en el comunicado.

En esta película tiene una importante presencia de diferentes disciplinas artísticas como la danza, la moda, las artes plásticas y, principalmente y de manera destacada, la música.