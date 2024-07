La windsurfista andaluza Olivia Sánchez Moral se cuelga la medalla de oro en Hungría

La windsurfista andaluza Olivia Sánchez Moral, del Club Natación Sevilla, ha logrado en Hungría la corona mundial en la categoría Sub 15 de Techno, a la que llegó después de ganarlo todo en las anteriores etapas. Doble campeona de España y de la Copa de España, tercera de Europa y subcampeona del Mundo Sub 13, Sánchez suma este sábado un nuevo título --medalla de oro-- en una carrera "que promete ser meteórica".

El mundial húngaro se ha resuelto después de doce pruebas, en las que Sánchez ha sumado siete primeros (cinco de ellos consecutivos), dos segundos y dos terceros, con un séptimo como peor resultado. La suma de 24 puntos le permiten una "victoria holgada" sobre las españolas Lindia Miel con 31 y Mía Berazategui con 55, segunda y tercera, respectivamente.

El dominio de la andaluza se hizo patente desde la segunda jornada, en la que lograba deshacer un empate a puntos con Miel al que llegaban tras la primera jornada y las tres primeras pruebas. Después la andaluza siguió poniendo distancia en el agua y los marcadores.

Los otros dos andaluces presentes en la cita mundialista, Curro Simbad Llorca Limón (CN Sevilla) y Nerea Gutiérrez León (CN Puerto Sherry) "han dado muestras de nivel con parciales sobresalientes", finalizando séptima absoluta y segunda española en el caso de la bicampeona de España y de la Copa de España, la joven perteneciente al equipo del CN Puerto Sherry, y veintiuno absoluto y tercer español Sub 15 el windsurfista del CN Sevilla.

Los tres windsurfistas andaluces han estado asistidos en aguas húngaras por el entrenador Fercai Iglesias, entrenador habitual de la campeona del Mundo. Además del podio, íntegramente español en Techno Sub 15 Femenino, el equipo nacional consigue también el podio Sub 13 y el subcampeonato Sub 17 femenino.