La OMS dice que el riesgo de trombos es más alto si se tiene covid que con la vacuna de AstraZeneca o Janssen

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha asegurado este jueves que el riesgo de padecer un evento trombótico es "más alto" si se padece la covid-19, que si se recibe la vacuna contra el coronavirusdesarrollada por AstraZeneca o la de Janssen.

Kluge se ha pronunciado así en rueda de prensa con motivo de los casos de trombos raros detectados en personas a las que se les había administrado la vacuna de AstraZeneca, y después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) haya anunciado que está "acelerando" su evaluación sobre la posible relación entre la vacuna de Janssen contra la covid-19 y los casos "muy raros" de trombos con plaquetas bajas, de la que espera emitir una recomendación "la próxima semana".

Además, esto se produce después de que Estados Unidos recomendase este martes que se suspenda el uso de la vacuna mientras se revisan seis casos de trombos en las más de 6,8 millones de personas que han recibido esta vacuna. Además, Janssen ha anunciado también su decisión de retrasar proactivamente el lanzamiento de la vacuna en Europa mientras continúan las investigaciones.

"La OMS se toma en serio la seguridad de las vacunas y ofreceremos consejos pronto. Urgimos a los estados a que informen de eventos que suceden con las vacunas. El riesgo de tener un trombo es más alto si tienes Covid que si te vacunan con AstraZeneca. La OMS recomienda protegerse de la Covid cuando antes mejor", ha zanjado Kluge.

