La oferta de trabajo más increíble: 1.600 euros por “no hacer nada”: así puedes inscribirte

Increíble pero cierto: una oferta de empleo anuncia que busca a candidatos para “no hacer nada” a cambio de 1.600 euros. Es la iniciativa que ha anunciado esta semana la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo y que estará todavía disponible durante las próximas dos semanas. Una oportunidad de trabajo muy real a la que se puede acceder de una manera muy sencilla: respondiendo a cuatro preguntas en las que el solicitante propondrá su idea de inactividad para las próximas semanas.

Sorprendentemente, la duración del trabajo está sujeto a las propias condiciones que propondría el solicitante. Esto es, es el propio candidato al trabajo el que determina cuánto tiempo estará “sin hacer nada”. El propio director del proyecto, Friedrich von Borries, lo explica: “Si dices que no vas a dormir, eso solo lo vas a poder hacer durante dos días, pero si mantienes que no te vas a ir de tiendas, eso lo vas a poder prolongar durante mucho más tiempo”.

Un plan para no hacer nada

Y es que el proceso de selección se hará dependiendo de las propuestas de cada candidato, que a su vez se canalizará por medio de las respuestas a cuatro preguntas. La primera de ellas: “¿Qué es lo que no quieres hacer?”. Le seguirían otras tres cuestiones. “¿Durante cuánto tiempo no quieres hacerlo? ¿Por qué es importante no hacer esa actividad en particular? ¿Por qué eres la persona indicada para no hacerlo?”

Todo un galimatías que servirá de filtro. Quien quiera optar a una de las tres plazas en el estudio podrá rellenar su solicitud hasta el próximo 15 de septiembre. Eso sí, debe tener en cuenta un detalle muy importante: solo se llevará a cabo en Alemania, donde se encuentra la universidad que lleva a cabo el proyecto. Eso sí, cuando finalice, recibirá el dinero durante el mes de enero de 2021 a través de un “certificado de experiencia” por lo que, si falle en mantener su inactividad, no será castigado.

“No hacer nada no es fácil”

La cabeza visible de este proyecto es el arquitecto y diseñador Friedrich Von Borries, que defiende que no se trata de una broma: “No hacer nada no es precisamente fácil”, comenta. “Queremos centrarnos en la inactividad activa. Si dices que no te vas a mover en una semana, sería impresionante. Si tu propuesta es que no te vas a mover ni a pensar, eso está incluso mejor”, asegura el creador de la iniciativa.

Y es que el motivo del proyecto radica, según explica Von Borries, en responder a una sencilla pregunta: “¿Cómo puedes convertir a una sociedad que está estructurada alrededor de logros y éxitos en su cabeza?”