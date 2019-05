OCU denuncia que en más del 40% de los aparcamientos no están visibles las tarifas antes de entrar

Dos tercios de los parkings públicos cuentan con plazas para discapacitados

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que no se muestra al usuario la información de las tarifas de los aparcamientos de forma clara y completa, así como por adelantado. De hecho, en más del 40% de los aparcamientos visitados, las tarifas no estaban visibles antes de contratar el servicio, contrariamente a lo que exige la ley, por lo que la entidad ha dado parte a los ayuntamientos correspondientes para que inspeccionen y sancionen a los aparcamientos que no cumplan con esta normativa.

Según OCU, esto se repite casi por igual tanto en parkings públicos como privados, aunque sí varía en función de las ciudades. Así, en Palma, Salamanca y Vigo no suspende ningún parking en este aspecto, mientras que en Bilbao, Valladolid, San Sebastián, Oviedo, Albacete y Málaga no aprueba casi ninguno.

La Organización ha visitado un total de 231 aparcamientos abiertos al público de gestión municipal y privada en 27 ciudades españolas, con el fin de analizar si cumplen con la normativa vigente en cuanto a la visibilidad de las tarifas antes de acceder al recinto, para comparar sus precios y valorar el tamaño de sus plazas, así como para comprobar si cuentan con servicios como enchufes para coches eléctricos o plazas para discapacitados.

Con respecto a la comparación de costes de la estancia en distintos aparcamientos, la OCU ha calculado cuánto cobrarían por dejar el coche durante 48 minutos, dos horas, cinco horas y el máximo diario (24 horas).

Según su análisis, se han detectado multitud de variedades en cuanto a la forma de facturar. En general, la Organización ha comprobado que, mientras que el cobro por bloques de tiempo es una práctica residual (solo en seis de los 231 visitados), sí es frecuente que apliquen precios muy altos para los primeros momentos de estacionamiento (uno de cada diez).

MADRID, BARCELONA Y VALENCIA, LOS MÁS CAROS

De todos los parkings visitados en este estudio, los de Adeba en Badajoz son los más baratos para estancias de 120 minutos, ya que el importe es de 1,5 euros, independientemente del tiempo que se estacione el vehículo. Mientras, en Madrid y Barcelona hay otros que pueden cobrar más de 7 euros por ese mismo periodo.

Por este mismo motivo, Badajoz es la ciudad que tiene también los precios más bajos de media para estancias de 300 minutos, mientras que los más caros para esta duración son los de Madrid, Barcelona y Valencia, donde se pagan de media 6 euros por dos horas y 14 por cinco.

Estas tres ciudades son también las más caras para las estancias cortas, donde de media hay que abonar alrededor de 2,50 euros por estacionar durante 48 minutos. Por el contrario, el aparcamiento más barato para este periodo está en Salamanca y cobra solo 60 céntimos.

En general, OCU ha comprobado que los garajes privados suelen ser más caros que los públicos para estancias cortas, pero que las tarifas se suelen igualar a medida que el tiempo se alarga.

Por ciudades, también existen notables diferencias en los precios. En Toledo y Murcia, por ejemplo, no hay diferencias significativas entre los diferentes aparcamientos. En Málaga, en cambio, la diferencia del más caro al más barato para 120 minutos es de casi el 200%. En Alicante también existe gran variabilidad para estancias medias y largas, mientras que para estancias de 48 minutos las mayores diferencias de precios se encuentran en Salamanca y Madrid.

Asimismo, según ha podido comprobar OCU comparando con anteriores estudios, los precios de los aparcamientos han aumentado notablemente en la última década: de media, un 22% para periodos de 48 minutos, un 28% para los de 120 minutos y un 27% para los de 300 minutos.

Los incrementos son algo menores en estancias cortas, cuyos precios ya suelen estar "inflados", según indica la Organización. Incluso en algunas ciudades, como en Valencia y Tarragona, ha bajado el precio medio para una estancia de 48 minutos. Por su parte, las subidas más acusadas se han producido en Barcelona, Alicante, Granada y Murcia, así como en Palma, Sevilla y Vigo, con incrementos del 40% o superiores en las estancias medias y largas.

EL 30% DE LAS PLAZAS, ESTRECHAS

Por otro lado, el informe de OCU señala que un 46% de las plazas de todos los aparcamientos visitados tiene una anchura cómoda para aparcar un coche con el tamaño estándar que actualmente tienen los vehículos del mercado. Un 24% tiene el tamaño justo (entre 2,30 y 2,39 metros) y el 30% son estrechas, con menos de 2,30 metros o bien con columnas que entorpecen al abrir la puerta.

Por ciudades, Badajoz, Bilbao, Logroño y Palma ofrecen las plazas más amplias, al contrario que Málaga, donde el 90% de las plazas es insuficiente en tamaño. Barcelona destaca por el gran número de plazas estrechas (2,20 metros), especialmente municipales. La OCU atribuye esto a la falta de legislación nacional sobre dimensiones mínimas, por lo que pide una norma sobre aparcamientos más concreta que especifique un tamaño mínimo para las plazas.

Por su parte, las plazas para discapacitados se encuentran en dos tercios de los aparcamientos públicos y son más raras en los privados, siendo solo un tercio de ellos que los ofrecen. Por ciudades, Granada cuenta con plazas para discapacitados en todos los aparcamientos visitados durante este estudio, y también son muy frecuentes en Albacete, Alicante y Zaragoza. En Madrid, en cambio, solo las hay en el 18% de los parkings visitados.

Por último, OCU destaca las desigualdades por ciudades en cuanto a puntos para recarga de coche eléctrico en los aparcamientos. Mientras que destaca la abundancia de ellos en Bilbao y Palma, en otras ciudades como Albacete, Gijón, Málaga, Oviedo, Santander o Toledo, OCU no encontró un enchufe en ninguno de los aparcamientos visitados.