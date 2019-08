Las cifras de la obesidad infantil en España se han estabilizado pero no han dejado de alarmar a la comunidad médica. 1 de cada 3 niños españoles tiene problemas de exceso de peso. De ellos un 22% tiene sobrepeso y un 9% obesidad, España ocupa ya el quinto puesto en Europa por detrás de países como Grecia, Italia, Malta y Chipre.

¿Cuidamos la dieta de los pequeños?

La obesidad no es un problema que afecta solo a los adultos, un 32,1% de los niños españoles entre los siete y los trece años sufre sobrepeso u obesidad. Muchos padres afirman a COPE que intentan cuidar la dieta de los pequeños: “Siempre que podemos introducimos frutas, agua y alimentos que no sean solo fritos”, “Intentamos evitar alimentos con grasas e introducir proteínas, vegetales y leche” nos dicen. Un equilibrio que se tambalea en verano: "Ahora con las vacaciones algunos padres son más permisivos, que si helados, patatas, refrescos con azúcar, eso no es nada bueno".

¿A quién afecta?

Las familias con pocos recursos y estudios son las más afectadas. Según constata una de las últimas encuestas del Instituto Nacional de Estadística, la cifra de hijos con obesidad de trabajadores no cualificados (un 13,1%) dobla la cifra de hijos con obesidad de directores y gerentes de grandes establecimientos y de profesionales tradicionalmente asociados a licenciaturas universitarias (un 4,9%). Otros estudios desarrollados en Europa y en Estados Unidos confirman la hipótesis de que, en países desarrollados, la obesidad está inversamente relacionada con el nivel educativo.

¿Qué podemos hacer?

Para muchos padres la solución está tanto en la actividad física como en la educación: "Tienen que salir más de casa, jugar menos a videojuegos y hacer más deporte, mi sobrino no baja ni a su recinto para jugar con los otros niños y eso es un problema", "el problema está en la educación, si desde pequeños les enseñamos qué deben comer y qué no, estaremos creando una sociedad más sana".

¿Problemas a largo plazo?

La obesidad en la infancia no solo produce consecuencias a corto plazo, sino importantes problemas de salud en el futuro, como mayor riesgo de obesidad en edad adulta, diabetes de tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.