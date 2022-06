Nueva estafa: conseguir tus datos bancarios haciéndose pasar por Correos

Existe una nueva estafa online en la que se envía un mensaje simulando que se trate de una empresa de Correos. El texto en cuestión es el siguiente: "Su paquete no ha podido ser entregado, porque no se han pagado las tasas de aduanas (1,79 euros) puede pagar en el siguiente enlace...". Si recibes este mensaje... ¡no pinches! Es un timo. La Oficina de Seguridad del Internauta ha advertido a los ciudadanos de que la circulación de estos SMS son fraudulentos y que se hacen pasar por Correos indicando que se abone un dinero para que el paquete sea finalmente entregado. "La víctima accede a un enlace que le redirige a una página fraudulenta de aspecto similar a la legítima para que el usuario pague unos gastos de envío de un supuesto paquete enviado", explican.

Para no caer en este timo, es aconsejable fijarse en el lenguaje empleado en el mensaje que, aunque es correcto, no se detectan las palabras con tildes y añade símbolos un tanto extraños. Un fallo habitual en este tipo de fraudes en los que se pueden localizar faltas de ortografía o redacciones poco cuidadas.









Además, no es el único medio por el que puede llegar esta estafa, también puede llegar a través de mail o mensajería instantánea. Si has pinchado en ese mensaje y, has caído en el timo, debes contactar con tu oficina bancaria para explicarles lo que te ha ocurrido y que anulen las transacciones. Y, si has dado datos personales, tienes que mirar "periódicamente qué información hay publicada sobre ti en Internet para comprobar que no se esté haciendo un uso indebido de la misma", explica la oficina anteriormente mencionada.









El INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, también ha advertido sobre este timo que falsea el dominio de Correos para darle más credibilidad al fraude. Así, el usuario creerá que es una entidad legítima y segura la que le está enviando el mail.

¿Sabes que podrían conseguir tu DNI a través de ofertas de empleo falsas?

Hace escasos días, también se advirtió de otra estafa. En esta ocasión, una vecina de Santiago denunció a COPE Santiago haber sido víctima de una supuesta estafa. Nos cuenta su caso: buscaba un empleo y encontró una oferta a través de un buscador. Una empresa cuyo nombre le resultaba familiar necesitaba una cajera, reponedora en una tienda en Compostela. No lo dudó y se anotó. Pasados unos días, a través del email, esa misma firma le pedía una foto de su carné de identidad.



A esta vecina le extrañó y preguntó en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, según ella misma nos relata en el whatsapp de COPE Santiago (650 54 53 51): "Me preguntaron si el correo electrónico tenía fallos en la redacción y sí, alguno tenía, y ya en un segundo email aparecían caracteres cirílicos. Me quedé angustiada. La persona con la que hablé ya me dijo, casi en un 100% que esto era una estafa".

Por norma general no debemos facilitar nuestros datos personales a terceras personas. Es la recomendación que obtenemos de la Guardia Civil.