Nueces, sopas de sobre, implantes mamarios... cualquier sitio puede ocultar droga

En 2018 se incautaron en España cerca de 500 toneladas de droga, el 80% de ella en Andalucía. Algeciras es el puerto estrella para la entrada de ésta en nuestro país pero también Valencia o Las Palmas de Gran Canaria. A menudo son solo el primer paso para dar el salto al resto de la UE.

Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera... las fuentes consultadas por COPE coinciden en que cualquier lugar es bueno para los narcotraficantes para intentar introducir la droga en España. Hay una ruta, digamos, fija que son los contenedores que llegan cada día a los principales puertos y que es imposible de controlar en su totalidad. Es imposible, materialmente, revisar uno a uno. 'Se inspecciona el 5% de ellos y el 60% de la droga que entra en Europa es vía contenedor'. Esta vía tiene sus variantes. 'A menudo crean una empresa que durante años funciona como tal, dentro de la legalidad, pero cuando las autoridades ya se fían de ella, empieza a realizar transportes de droga, empieza a funcionar para lo que verdaderamente se ha creado'.

Los contenedores -'el gancho ciego que llaman los investigadores'- es uno de los muchos métodos de los narcos. También esconden la droga pegándola a los cascos de los barcos mercantes 'muchas veces sin que la tripulación o una parte de ella lo sepa. Cuando llegan a destino buzos de la organización se sumergen y la sacan'. Para ello, nos dicen, en el lugar de origen -principalmente Colombia- expertos químicos la preparan para que pueda soportar el viaje cruzando el Atlántico. Precisamente en Suramérica, nos cuenta Carlos Moreno, jefe de Vigilancia Aduanera de Canarias, 'hay astilleros y talleres especializados en fabricar escondrijos para la droga'.

Veleros, sustancias en dobles fondos,... pero también los traficantes tiran de los métodos tradicionales, por ejemplo, barcos normales de pesca. Moreno nos dice: 'algunos métodos descartados vuelven a emerger'.

'En cualquier sitio que te imagines se puede ocultar droga'

¿Qué escondrijos buscan los traficantes? A esta pregunta lanzada por COPE coinciden en la respuesta el inspector jefe de la sección de cocaína de la policía, Alberto Morales y un agente de la Guardia Civil con larga experiencia en darles caza. 'Piñas, plátanos, alimentos para animales, nueces, pescado, sobres de sopa, muebles, embalajes, implantes mamarios... cualquier sitio es bueno. Un carpintero se dedica a hacer muebles. Estos se dedican a pensar, tienen la paciencia para ver cómo nos burlan. Es su trabajo'.

Algeciras, Valencia, Canarias... pero no conviene perder de vista Galicia. Morales nos cuenta: 'Cuando hablamos de cocaína nunca podemos dejar de lado las organizaciones gallegas que siguen siendo un referente y siguen actuando en su tráfico marítimo. Siguen siendo un referente por la forma y la estructura en la que trabajan. Son grupos cerrados en los que es muy difícil de actuar, que han llegado a mudar las formas que antes tenían. Ahora no es tan notorio el narcotraficante en Galicia, no quieren hacer ostentación de sus riquezas y se han asociado con otras organizaciones que operan en el sur con resultados excelentes'.

¿Cómo trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta lucha constante contra el tráfico de drogas? 'La presión es continua, todo el tiempo, con análisis, escáneres, patrullas, investigaciones... los métodos van variando, van evolucionando. Las nuevas tecnologías nos ayudan pero a los narcos también'.