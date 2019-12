Norma Duval vuelve a defender a Plácido Domingo

MADRID, 12 (CHANCE)

Norma Duval ha continuado con su defensa de Plácido Domingo después de todas las acusaciones que ha recibido el tenor. El español ha tenido que hacer frente a unos meses muy complicados tras conocerse varios testimonios de mujeres que le acusan de abuso.

El madrileño rompió su silencio hace unas semanas cuando se subió al escenario del Palau de les Arts de Valencia: "Después de 60 años de carrera han querido derribarme en 5 minutos. Ni el paso del tiempo, ni las enfermedades que he padecido, ni el deterioro de la voz me habían puesto en peligro. Ahora sí lo pretenden hacer unas acusaciones de acoso infundadas".

Unas palabras que han encontrado defensores, como es el caso de Norma Duval. La vedette ya le apoyó públicamente en el plató de Viva la vida. Un apoyo público que repitió en la cena solidaria que organizó la Fundación Infancia Sin Fronteras: "Si no es verdad, que se defienda, para defenderse hay que defenderse en los juzgados, si es verdad me llevaré una gran decepción, quiero pensar que no lo es. Lo que conozco de Placido Domingo es que es un señor, un caballero y francamente creo que cuando uno tiene que denunciar algo lo tiene que hacer en el momento, 30 años después para mí no vale, sobre todo sin pruebas".

Y reiteró: "Yo le aprecio mucho, le tengo mucho cariño pero no he hablado con él absolutamente nada. Pienso que las mujeres debemos de defendernos y hay que hacerlo dónde hay que defenderse, en los juzgados y con pruebas".