Un niño se hace viral por lo que pide en su carta a los Reyes Magos, publicada por su madre: "Hay que educar"

Twitter se ha convertido en una red social en la que los usuarios suelen compartir tanto sus anécdotas como sus opiniones. De hecho, ahora, los padres también comparten algunos de los momentos surrealistas que viven en sus casas, normalmente anécdotas junto a sus hijos. Esto se debe a que los pequeños suelen ser muy especiales por la inocencia que todavía tienen, a la hora de actuar o de pensar.

Estas últimas semanas, los más pequeños han reflejado su creatividad en las cartas a los Reyes Magos, por los que muchas se han hecho virales en la red social. Este ha sido el caso de Tristán, un niño que ha hecho impacto en Twitter por lo que pidió a los Reyes Magos. Tanto que la publicación que comparte lo que escribió acumula ya más de 26.000 'me gusta', 2.000 'Retweets' y más de un millón de reproducciones.

“Lo que mi niño le pide a los Reyes Magos no son cosas”, pone la madre del niño con la cuenta @Margencia, visiblemente orgullosa. En la imagen se puede ver como, escrito a mano, el pequeño refleja todos sus deseos: "Saber todos los idiomas del mundo. Saber hablar con los animales. Saber el nombre de todos los pájaros. Que aniden los estorninos en el jardín de la abuela. Que la gente solo grite para cantar".

Lo que mi niño le pide a los Reyes Magos no son cosas. pic.twitter.com/7x1Sk04j8b — Margencia (@margencia) January 5, 2023









"La esperanza son los niños"



Esta publicación ha dado mucho que hablar y se han dado reacciones de forma inmediata. "Que hermoso tu pequeño. De todo corazón espero que esos deseos se le hagan realidad en el transcurso de la vida. Pero lo de los animales ya lo tiene, él puede comunicarse con ellos a través de los ojos y la esencia del corazón. Deseo mucha magia para tu pequeño políglota", "Felicidades por tu buen trabajo como madre", "Hay que educarles así" o "Ojalá le traigan todo", dicen algunos.

"Gracias a todos los que habéis apreciado la carta de mi hijo y os habéis sentido emocionados con sus deseos, he tratado de responder y agradecer a cada uno de vosotros pero no me es posible", responde la madre, muy emocionada por todas las buenas reacciones que ha tenido su publicación.

"Esto me conmueve mucho, no se deja nunca de educar, cada minuto del día es una lección para la vida. Muchas gracias y te deseo mucho, mucho amor", comenta a quienes le han dado la enhorabuena por cómo ha educado a su hijo. "Qué extraordinaria sensibilidad y qué amable, te mando un abrazo y mucho amor (...) La esperanza son los niños, hoy y cada día (...) Gracias por apreciarlo como yo lo hago", agrega.

Gracias a todos los que habéis apreciado la carta de mi hijo y os habéis sentido emocionados con sus deseos, he tratado de responder y agradecer a cada uno de vosotros pero no me es posible. Os dejo esta canción ?? https://t.co/U9HLeNDHgs — Margencia (@margencia) January 6, 2023

Esto me conmueve mucho, no se deja nunca de educar, cada minuto del día es una lección para la vida. Muchas gracias y te deseo mucho, mucho amor ?? — Margencia (@margencia) January 6, 2023

Los niños nos enseñan lecciones ya olvidadas, son nuestros pequeños tesoros,tenemos que custodiar muy bien. Te abrazo y envío mucho amor y magia en esta noche de ilusiónes ?????? — Margencia (@margencia) January 6, 2023