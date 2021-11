¿Necesito un seguro de coche si no uso mi vehículo?

Existe una creencia generalizada de que, si tenemos el coche guardado en un garaje y sin circular, el seguro es un requisito que no es necesario y puede darse de baja. Con ello nos ahorraríamos su coste. Pero no hay nada más alejado de la realidad, el seguro de coche es obligatorio en el amplio sentido de la palabra, por lo que no podemos darlo de baja bajo ningún concepto a no ser que el vehículo vaya directamente al desguace o se esté tramitando su baja definitiva.

No importa el estado del vehículo o que algún tipo de avería le impida circular. De hecho, fue muy conocido un caso ocurrido en Polonia, en el que un coche estuvo en un recinto privado sin circular, y en cuanto fue recogido por la grúa para ir al desguace fue sancionado. Los recursos presentados no prosperaron de ninguna manera, y el propietario del vehículo tuvo que asumir el coste de la multa.

Por esa razón, esa tendencia a tener un coche sin circular dentro de una parcela y al que se le da de baja del seguro, puede acarrearnos bastantes problemas y que pueden terminar en un juzgado. En estos casos, siempre se tiene en cuenta que, aún estando el vehículo parado, puede ocasionar algún tipo de daño a un tercero por el cual sería necesaria la presencia de un seguro que respondiera.

¿Qué hacer en estos casos?

Ya que la presencia de seguro es algo totalmente innegociable, lo más conveniente es emplear la web de Rastreator para encontrar los seguros más económicos para ese coche que está sin circular. Las sanciones por no tener el seguro obligatorio, aunque el coche esté estropeado y no circule, pueden llegar a alcanzar una cuantía de hasta 3000 €. Por tanto, si hacemos números vemos que podemos encontrar seguros a terceros por un importe anual bastante económico. Obviamente no nos interesa un seguro que cubra muchas prestaciones que no vayamos a usar, como una asistencia en carretera muy completa, sino que se haga cargo de la responsabilidad civil.

Al utilizar un comparador, tienes una visión totalmente clara y de un solo vistazo de cuáles son las ofertas de todas las compañías. De esta forma, no es necesario ir consultando en las páginas web de las diferentes aseguradoras para saber cuál es la opción que más nos interesa. El ahorro de tiempo y el esfuerzo que hay que dedicar, que es mínimo, merece ya de por sí la pena. Esta web consigue unificar a más de 30 compañías de seguros, por lo que si pensamos el tiempo que tendríamos que dedicar a ir visitando una por una, ya nos hace desistir de primeras.

Si por cualquier causa disponemos de un vehículo que ya no está apto para la circulación, pero deseamos seguir manteniéndolo con nosotros, sí o sí hay que buscar un seguro adecuado. Con las opciones que te ofrece el comparador puedes encontrar el que necesitas pagando bastante menos de lo que piensas.

Hemos de tener en cuenta que no hay que aplicar algunas coberturas que habitualmente se utilizan cuando el coche está circulando. En todo caso, siempre es conveniente echar un vistazo detalladamente a la póliza. Quizás la diferencia de precio entre un seguro y otro no sea muy notable, pero puede que una de las ofertas sea capaz de ofrecer algo que otro seguro ha dejado en el camino.

No hay solo que evitar una multa o sanción, desconocemos si nuestro vehículo, aún estando en un recinto privado y cerrado, puede generar algún tipo de problema o inconveniente a otra persona o instalación. Por ejemplo, podemos poner el caso de un coche que se encuentre en un garaje comunitario correctamente estacionado y que no se mueve. Por cualquier causa puede haber una fuga de líquidos que estropee el pavimento, o lo que es peor, pase al piso inferior. Obviamente, la comunidad de propietarios del garaje tendrá que ver subsanados los desperfectos, y ahí es donde entra nuestro seguro. De no hacerlo, tendremos que abonarlo de nuestro bolsillo, y si nos negamos, se puede ejercer una reclamación por la vía civil que nos obligará a ello.

Actualmente, y dada la enorme competitividad entre compañías de seguros, hay ofertas realmente buenas en seguros básicos. Es más, incluso hay compañías de seguros que ofrecen la posibilidad de fraccionar el pago para que no sea tan gravoso. Pero un seguro a terceros básico puede encontrarse por poco más de 200 €. Por tanto, si cuentas en tu poder con un vehículo inutilizado o que no va a circular durante bastante tiempo y no cuenta con seguro obligatorio, comprueba cuáles son los más adecuados para tu vehículo y tramita automáticamente el alta. Ya no solo se trata de evitar una sanción, sino de vernos envueltos en un problema que puede perjudicar gravemente nuestro bolsillo.