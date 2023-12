'Naturaliza' de Ecoembes promueve una decoración navideña sostenible en las aulas entre alumnos y profesorado

'Naturaliza', el proyecto de educación ambiental de Ecoembes, ha lanzado una iniciativa destinada a los docentes de todos los centros escolares españoles que busca celebrar la Navidad de la "manera más sostenible" junto con sus alumnos, a través de una actividad de decoración navideña responsable con el planeta.

Por ello, propone varias actividades como analizar con los alumnos las tradiciones relacionadas con las fiestas navideñas y reflexionar sobre las consecuencias de las distintas acciones que se realizan en estas fechas además de identificar aquellos elementos sustituibles para celebrar una Navidad sostenible y poner en marcha esas acciones con "pequeñas" actividades.

De este modo, el resultado final se compartirá con el proyecto de educación ambiental en un tablero colaborativo a través del correo electrónico 'naturaliza@ecoembes.com' o con el hashtag #Naturaliza en las redes sociales.

Con todo ello, durante las fechas navideñas se desperdicia cerca del 25% de la comida, según el último estudio de 'Too Good To Go', por lo que desde Ecoembes han hecho un llamamiento a la acción para ser "más conscientes" sobre le impacto de la actividad humana en el planeta al tiempo que animan a los docentes a transmitir valores de respeto y cuidado del medioambiente entre alumnos a través de esta iniciativa.